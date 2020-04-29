 

Алена Шишкова резко сменила имидж

29.04.2020, 13:45, Разное

Переменами модель поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Судя по всему, Алена Шишкова в условиях карантина воспользовалась услугами стилиста на дому.

Увидевшие модель фолловеры одобрили перемены во внешности знаменитости. Они отметили, что она стала очень похожа на свою шестилетнюю дочь Алису.

Подписчики одарили бывшую избранницу Тимати морем комплиментов. “Какие куколки!”, “Обе красотки”, – цитирует пользователей соцсети Пятый канал.

Отметим, за время самоизоляции в связи с пандемией коронавируса Алена Шишкова не раз меняла образы. Напомним, зимой она стала шатенкой. Однако позже модель заявила, что в душе все равно осталась блондинкой.

Позже модель вернула себе прежний цвет. В марте Алена Шишкова остригла волосы до подбородка. И вот теперь экс-возлюбленная Тимати снова нарастила кудри.



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