В РФ автомобили Datsun получили модификацию версию Black

29.04.2020, 13:42, Новости дня

Известная компания Datsun презентовала улучшенную модификацию Black, которая распространилась на модели mi-DO и on-DO.

Приобрести новую модификацию станет возможным от 596 тысяч рублей в упрощенном исполнении. Вместе с тем автомобиль имеет крупные 15-дюймовые колесные диски, а также темные оттенки интерьера салона. Также изменения коснулись приборной панели, рукоятки дверей. Среди новшеств отмечен подогрев лобового стекла.

Кроме того, обе модели Datsun on-DO и mi-DO имеют 1,6-литровый бензиновый двигатель, который в разных комплектациях выдает от 87 до 106 л.с. мощности. Автомобиль получил также автоматическую или механическую трансмиссию. Всего за первые три месяца 2020 года в РФ продали свыше 4,8 тысяч новых машин марки Datsun.