Бренд GAC выпустил новый электрический кроссовер Aion V

29.04.2020, 13:42, Новости дня

Анонсирован новый недорогой кроссовер Aion V на китайском рынке.

Данная модель отличается формой светодиодной оптики, задних фонарей, а также имеет выдвижные задние ручки. Автомобиль выполнен на новой платформе GEP. Известно, что новинка получила электрическую установку с мощностью 184 л.с. В зависимости от комплектации, данная модель имеет запас хода от 400 до 600 километров.

В числе достоинств следует указать несколько дисплеев на передней панели. Мультимедийный центр поддерживает сети пятого поколения. Важным отличием от предшественника значится использование автопилот третьего поколения. Ориентировочная цена составит 24 тысячи долларов, а старт продаж состоится к лету нынешнего года.