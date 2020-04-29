Коронавирус обнаружен у 16 сотрудников RT

29.04.2020, 13:30, Новости дня

Тесты на антитела к коронавирусу оказались положительными у 16 сотрудников телеканала RT, все они отправлены на самоизоляцию.

У 13 из 16 человек есть антитела IgM. Это значит, что обследуемый, вероятно, недавно заболел. Еще у троих человек выявлены антитела обоих классов – IgM и IgG. Это значит, что обследуемый, скорее всего, находится в активной стадии болезни.

В итоге 16 человек из 162 отправлены в самоизоляцию. У остальных сотрудников отсутствуют антитела обоих классов (IgM и IgG). Это значит, что они не болели коронавирусом, передает RT.

Телеканал RT стал первой в РФ компанией, которая проводит скрининг-тесты на антитела к COVID-19 для своих сотрудников. В настоящее время эти тесты проходит в основном медицинский персонал. Тест показывает, есть ли в крови антитела, которые иммунная система вырабатывает для борьбы с вирусом. Результат дает возможность понять, переболел ли человек и есть ли у него иммунитет к коронавирусу.

За последние сутки в РФ подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

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