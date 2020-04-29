 

У перенесшего коронавирус премьер-министра Британии Бориса Джонсона родился сын

29.04.2020, 13:30, Разное

Британский премьер-министр Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс получают поздравления по поводу рождения сына. Мама новорожденного перенесла коронавирус, которым она могла заразиться от супруга, но ребенок появился совершенно здоровым.
О рождении сына у премьер-министра Британии сообщило издание The Guardian. По словам представителей канцелярии Бориса Джонсона, супруги благодарны работникам за проведенную работу в условиях распространения пандемии. Имя мальчика пока что держится в секрете.

Стоит отметить, что для Бориса Джонсона сын стал пятым ребенком (по не подтвержденным слухам у политика есть один внебрачный ребенок), а Кэрри Саймондс рожала впервые. До этого супруги перенесли коронавирус. Премьер-министра даже подключали к аппарату ИВЛ, в рабочий кабинет он вернулся 27 апреля.



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