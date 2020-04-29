ВС рекомендовал судам перейти на «интернет-правосудие»

29.04.2020, 13:16, Новости дня

Верховный суд РФ продлил до 11 мая ограничения по рассмотрению дел в связи с пандемией коронавируса, но рекомендовал по возможности проводить слушания по интернету, говорится в постановлении президиума ВС.

«Рекомендовать судам при наличии технической возможности с учетом мнений участников судопроизводства проводить судебные заседания … с использованием системы видеоконференцсвязи и/или системы веб-конференции с учетом опыта Верховного суда РФ», – передает РИА «Новости» текст постановления.

Для участия в судебном заседании посредством веб-конференции участникам следует подают в суд заявление в электронном виде с приложением электронных образов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия.

Отдельно напоминается о необходимости соблюдать в судах все санитарные правила, введенные из-за пандемии, в том числе социальное дистанцирование.

Ограничения будут действовать как минимум до 11 мая.

За последние сутки в РФ подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 830 человек. Во вторник в России было подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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