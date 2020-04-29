Венедиктова обвинили в домогательствах

29.04.2020, 13:16, Новости дня

Бывшая пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута обвинила главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в домогательствах. Схожие обвинения в адрес Венедиктова выдвинула еще одна общественная деятельница. Сам главред радиостанции обвинения отрицает.

По словам Ведуты, в 2012 году Венедиктов пригласил ее на ужин. «Собралась большая компания: были ведущие «Эха» Таня Фельгенгауэр и Оксана Чиж, которых я знала, были люди, с которыми я знакома не была. То есть меня звали на ужин в компании, а не на личную встречу, которую можно было бы даже теоретически воспринять как романтическую. Кроме того, я тогда была девушкой главреда сайта «Эха» Андрея Ходорченкова, об этом все знали, – рассказала она Би-би-си.

После ужина, отметила девушка, Венедиктов предложил отвезти домой троих женщин – Фельгенгауэр, Чиж и Ведуту. «Время позднее, метро не работает, на такси денег впритык. В общем, почему нет. … Таню высадили первой, вместе с ней вышла Оксана. Остались я, Алексей Алексеевич и водитель», – говорит Ведута.

Она сидела рядом с Венедиктовым на заднем сиденье и, по ее словам, в какой-то момент почувствовала, как он придвинулся, обнял ее и начал трогать за колени, поднимаясь выше. «Я вжималась в кресло, уползала, говорила: «Не надо», – рассказывает Ведута.

Когда они доехали, Ведута, по её словам, «пулей вылетела из машины», но Венедиктов решил ее проводить. «Я отнекивалась, он настойчиво повторял, что так безопаснее. Перед дверью он спросил, есть ли кто-то дома, и попытался поцеловать», – вспоминает Ведута. Она говорит, что ответила Венедиктову, что дома мама, потом «забежала в квартиру и час сидела на полу в ванной, уставившись в стену».

Фельгенгауэр и Чиж об этой поездке за давностью лет не помнят. Сам Венедиктов отрицает обвинения. «Как я помню, она жила с родителями. У вас все в порядке – я что, пытался познакомиться с ее родителями?! Абсолютно точно не пытался попасть домой, это мне не свойственно. Попасть домой – ну это фу», – сообщил он. На вопрос, откуда он тогда знает, что Ведута в 2012 году жила с родителями, Венедиктов ответил: «Мы вообще все дружили. Я знаю, кто живет с родителями».

Через несколько месяцев с «Эха» уволился молодой человек Ведуты – главред сайта радио Андрей Ходорченков. Он говорит, что однажды заметил, что его девушка сильно изменилась: «Она стала растерянной, подавленной, несколько раз говорила: «Как ты можешь работать в этом месте, тебя же там никто не уважает».

Схожие обвинения в адрес Венедиктова выдвинула еще одна молодая общественная деятельница, пожелавшая остаться анонимной.

По ее словам, в августе 2017 года она приехала из Москвы в Петербург, там же был Венедиктов. Главреда «Эха» с собеседницей связывали дружеские отношения – она говорит, что даже хотела сотрудничать с радиостанцией. «Он мне написал, предложил поговорить. Я приехала в ресторан отеля «Гельвеция», где Венедиктов был с компанией. Мы сидели за столом очень плотно, мне некуда было рыпнуться, и Венедиктов сначала стал придерживать меня за плечо, будто случайно. Положил руку на ногу, на коленку, потом рука поползла выше, по внутренней стороне бедра», – рассказала девушка.

По ее словам, она растерялась: «Не могла же я при всех сказать: "Ты, старый мудак, убери от меня руки». Я молча, под столом, пыталась несколько раз его руку убрать, он ее на место возвращал. В итоге я каким-то чудом вылезла из-за стола и ушла», – вспомнила девушка.

Венедиктов категорически отрицает эти обвинения. «Я про это ничего не знаю, ничего не помню, пусть девушки рассказывают – это, наверное, приносит им какой-то бенефит. Я не могу запретить неизвестным мне девушкам на моем имени публично наживаться. Я вижу очень много разных фантазий», – добавил он.