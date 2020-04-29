В Киево-Печерской лавре увеличилось число больных COVID-19

29.04.2020, 13:10, Новости дня

Число больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киево-Печерской лавре увеличилось. Об этом 29 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге, который транслировала на своем YouTube-канале Киевская городская государственная администрация.

“На сегодня в столице 1341 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Заболела 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет, одна девочка 12-летняя, 20 мужчин от 20 до 66 лет и мальчик, которому девять лет. Из случаев заболевания, подтвержденных за прошлые сутки, два – в Киево-Печерской лавре”, – сказал мэр.

По его данным, на 29 апреля в Киеве от коронавируса умерло 24 человека, один из них – за последние сутки.

По состоянию на 29 апреля от коронавируса в Украине умерло 250 человек, в целом коронавирусная инфекция подтверждена у 9866 жителей страны.

Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской лавре появилась 5 апреля. С того дня Лавра закрылась на карантин.

12 апреля настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла госпитализировали в Александровскую больницу Киева. Наличие коронавируса у него в Лавре не подтверждали.

После начала эпидемии от коронавирусной инфекции скончалось три священнослужителя из Лавры: насельник архимандрит Нектарий (Коваленко), иеродьякон Наум и насельник монах Никодим, который поступил в Лавру из Почаевской лавры.