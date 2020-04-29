Финансовый комитет Рады отправил на доработку программу деятельности Кабмина – нардеп Железняк

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29.04.2020, 13:10, Новости дня

29 апреля комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку программу деятельности Кабинета Министров.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат из фракции “Голос”, первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

“Только что наш налоговый комитет принял решение направить на доработку реферат (она же программа) деятельности правительства! С таким документом лучше к нам даже не приходить”, – написал он.

Щойно наш податковий Комітет прийняв рішення направити на доопрацювання реферат (вона же програма…) діяльності Уряду! З таким документом краще до нас навіть не приходити.

Posted by Ярослав Железняк on Kolmapäev, 29. aprill 2020

Рассмотрение выполнения программы деятельности правительства Министерством финансов указано первым в повестке дня заседания комитета на 29 апреля.

Свою программу деятельности Кабмин утвердил в начале апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что в документе говорится, что правительство, в частности, должно обеспечить материальное благополучие украинцев путем построения эффективной экономической системы страны; развития предпринимательской деятельности, создания новых рабочих мест, обеспечения равных возможностей для всех предпринимателей; соблюдения высоких социальных стандартов; развития образования, науки, культуры и системы государственных услуг; защиты территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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