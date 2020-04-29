 

“Это недопустимо”. Президент Грузии прокомментировала возможное назначение Саакашвили в украинское правительство

29.04.2020, 13:10, Новости дня

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила обеспокоенность по поводу возможного назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили вице-премьер-министром в украинском правительстве. Ее заявление опубликовано на сайте президента Грузии 28 апреля. 

Зурабишвили отметила, что Саакашвили осужден на родине и его возможная работа на высоком посту в Украине “вызвала большую озабоченность и резкую реакцию со стороны грузинских властей и общества”. 

“Как глава государства, я хорошо понимаю, что в международных отношениях недопустимо вмешиваться во внутренние дела и кадровую политику другого государства, однако недопустимо назначать этого человека на любую государственную должность в Украине”, – считает президент Грузии. 

Она добавила, что Грузия и Украина являются стратегическими партнерами, сотрудничество между странами “основано на многовековой дружбе между народами и уважении общих интересов и стремлений”.

“Я даже не представляю, как человек может быть настолько важен, что из-за него на карту поставлены долгосрочные отношения между нашими государствами, наши институты игнорируются, а наше общество – оскорбляется”, – отметила Зурабишвили.

Она считает, что вследствие сложившейся ситуации между странами уже пошатнулось доверие. 

“Я хотела бы ошибиться и надеюсь, что интересы наших стран будут ценнее узких политических амбиций и расчетов”, – резюмировала президент Грузии. 

Саакашвили в 2008–2013 годах был президентом Грузии. После окончания второй каденции в 2013 году он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. 

После смены власти в Грузии против Саакашвили открыли несколько уголовных дел, в том числе по статьям о завладении чужим имуществом и злоупотреблении служебным положением. Грузинские суды заочно вынесли несколько приговоров экс-президенту, в частности, в январе 2018 года он был приговорен к трем годам лишения свободы по делу о незаконном помиловании четырех граждан, а в июне того же года Саакашвили признали виновным по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и осудили на шесть лет. 

Саакашвили утверждал, что за преследованием его на родине стоит экс-премьер-министр Грузии, бизнесмен Бидзина Иванишвили. “Он четко знает, что стоит мне ступить ногой на тбилисскую землю, как его режим падет в течение нескольких дней”, – сказал экс-президент Грузии в июне 2018 года. 

22 апреля 2020 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у политика “есть потенциал для поддержки правительства Украины”.

В пропрезидентской фракции “Слуга народа” заявили, что Верховная Рада может рассмотреть назначение Саакашвили на этой неделе, но на данный момент достаточного количества голосов нет. 

В Грузии заявили, что в случае назначения Саакашвили могут отозвать посла из Украины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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