Анна Ведута обвинила в домогательствах главреда «Эхо Москвы» Венедиктова

29.04.2020, 13:09, Разное

Российская журналистка и бывшая пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута призналась, что к ней домогался редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Произошло это в 2012 году, но общественная деятельница боялась признаться в случившемся из-за стыда и страха, сам Венедиктов все обвинения отрицает, заявляя, что никогда не переходил границ в работе с журналисткой.

Слова Анны Ведуты были опубликованы изданием «Би-би-си» в материале, посвященном Алексею Венедиктову. Журналистка заявляет, что изначально она, а также ведущие «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Оксана Чиж ехали в машине во время развоза сотрудников по домам. Когда в транспорте остался лишь главный редактор и Анна Ведута, то Алексей Венедиктов начал к ней приставать.

Журналистка отметила, что он трогал ее за колени, поднимаясь все выше. Затем Алексей Венедиктов попытался ее проводить, интересовался о том, кто находится дома и хотел ее поцеловать. Однако Анна Ведута подчеркнула, что главный редактор не проявлял силы и после многочисленных отказов прекратил домогаться до нее. Алексей Венедиктов полностью отрицает все обвинения.