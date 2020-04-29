Эксперт назвал «пиаром» прогноз искусственного интеллекта Сбербанка по пику коронавируса

29.04.2020, 13:08, Новости дня

Расчеты по достижению пика коронавируса в РФ не требуют методов искусственного интеллекта, поэтому заявления Сбербанка – это обычная PR-акция, сообщил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН, член Российской ассоциации искусственного интеллекта Александр Панов.

В Сбербанке заявили, что с помощью искусственного интеллекта им удалось построить модель, которая предсказывает сроки пика распространения коронавируса нового типа в России. Для этого они разработали несколько сценариев развития событий, и согласно тому, который реализуется сейчас, инфекция достигнет пика уже в первую декаду мая.

«Я думаю, что по большей части это PR-акция, потому что для таких расчетов методов искусственного интеллекта не требуется. Для составления такого прогноза достаточно использовать классическую математическую статистику – прогнозирование временных рядов», – говорит Панов.

Эксперт объясняет, что метод временных рядов означает, что когда у нас есть последовательность каких-то данных, например, по ежедневной заболеваемости или количеству выздоровевших, то мы можем сделать такую интерполяцию – восстановить функцию этой величины и посчитать ее для будущих временных промежутков.

«Все эти расчеты не требуют методов искусственного интеллекта. Чтобы воспользоваться методом ИИ, нужно было бы смоделировать поведение специалиста: о том, как он принимает решения, на основе каких данных, которые поступают о заболеваемости, о том, что эта заболеваемость похожа на те или иные болезни, которые были раньше. Как я понимаю, такого проделано не было», – считает Панов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система искусственного интеллекта в столице вскоре сможет начать работу по обнаружению коронавирусной инфекции на основе рентгеновских снимков.