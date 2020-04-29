Ученые подсчитали, насколько чаще мужчины умирают от COVID-19

29.04.2020, 13:02, Разное

Риск заражения новым коронавирусом одинаков для мужчин и женщин. Но мужчины с большей вероятностью переносят COVID-19 в тяжелой форме, они чаще умирают от болезни. Новое исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Public Health.

Наиболее известная и очевидная группа риска тяжелого течения COVID-19 – пожилые люди с рядом сопутствующих заболеваний. Сообщения о том, что мужчины умирают от болезни чаще женщин, появлялись еще в феврале 2020 года. Новая научная работа углубила понимание этой проблемы.

«В начале января мы поняли, что количество мужчин, которые умирают от COVID-19, выше количества женщин. Мы подняли вопрос: у мужчин больше риск заболеть или умереть? Оказалось, что никто не изучал половые отличия в COVID-19, поэтому приступили к этому исследованию», – сообщил в пресс-релизе доктор Джин-Куй Янг (Jin-Kui Yang) из Больницы Тонгрен в Пекине, соавтор работы.

Ученые проанализировали несколько выборок данных о пациентах с COVID-19, общее количество которых превысило 1 тысячу. Также в исследование были включены данные о более чем 500 пациентах с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС), вспышка которого была в 2003 году. Исследование пациентов с ТОРС было обусловлено схожестью его возбудителя с вирусом SARS-CoV-2.

Исследование показало, что мужчины и женщины заболевают примерно одинаково часто, независимо от возраста. Но мужчины чаще переносят болезнь в тяжелой форме.

В крупнейшей выборке пациентов с COVID-19 70% умерших были мужчинами, то есть вероятность их гибели была в 2,5 раз больше риска смерти женщин. Мужской пол был фактором риска развития тяжелой формы COVID-19, независимо от возраста.

Ученые отметили, что в организме мужчин чаще в больших, чем у женщин, количествах представлен ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ2, ACE2), с которым связывается коронавирус при инфицировании человека. Аналогично, ранее были сообщения о большем количестве АПФ2 у людей из других групп риска – страдающих от гипертонии и сахарного диабета.

Авторы научной работы пишут, что требуются новые исследования, чтобы понять, почему мужчины тяжелее переносят COVID-19.