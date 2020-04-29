Коронавирус унес больше жизней американцев, чем война во Вьетнаме

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29.04.2020, 13:01, Новости дня

Число жертв COVID-19 во вторник превысило 58220 – именно столько американцев погибли во время Вьетнамской войны.

Тем временем, общее количество выявленных случаев коронавируса превысило один миллион.

Число инфицированных удвоилось за 18 дней и составляет одну треть всех инфицированных в мире.

Примерно 30 процентов случаев приходится на штат Нью-Йорк, ставший эпицентром эпидемии в США. За ним следуют Нью-Джерси, Массачусетс, Калифорния и Пенсильвания.

Первый летальный исход в США был зарегистрирован 29 февраля, а во вторник число умерших достигло 58233, увеличившись за сутки более чем на 2 тысячи.

К 4 августа эпидемия может унести жизни более 74 тысяч человек, согласно модели, разработанной Вашингтонским университетом, на которую часто ссылаются в Белом доме. При этом прогноз от 22 апреля говорил о 67600 летальных исходах.



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