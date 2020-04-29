В Киеве произошли столкновения между полицией и предпринимателями, которые требуют снять карантин. Избит журналист

29.04.2020, 13:00, Новости дня

В Киеве у здания правительства, где с утра протестуют предприниматели с требованием завершить карантин с 1 мая, между полицией и митингующими произошли столкновения.

Как сообщает УНИАН, бизнесмены выступили против “выборочного” карантина. “Эпицентр” работает, “Рошен”, “Макдоналдс” работает, не работает лишь малый бизнес, если карантин – то для всех”, – заявил один из протестующих.

“Нам не на что жить!” – выкрикивали предприниматели в громкоговорители. Почти все они приехали к зданию правительства на машинах и заблокировали улицу Грушевского. Столкновения между протестующими и полицией начались, когда прибыли эвакуаторы, чтобы разблокировать проезд. Впоследствии часть улицы бизнесмены все же освободили.

Как заявило “Общественное телевидение”, полицейские избили журналиста телеканала Богдана Кутепова, который вел прямой эфир с места событий.

Полицейские попросили его “сойти с зеленой зоны”, поскольку Кутепов находился на газоне. После этого они начали угрожать: “Или забираешь [камеру], или я ее сломаю”, а через некоторое время напали на журналиста и сломали оборудование. Журналист вызвал полицию и написал заявление о совершении преступления.

В Национальной полиции Украины сообщили, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, проводится проверка.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко представил план по выходу столицы из карантина с 12 мая. В Киеве коронавирусной инфекцией болеет 1341 человек, выздоровели 69 пациентов, умерли – 24. За сутки в столице Украины выявили 43 новых случая инфицирования, пять из них – медики.

По последним данным Минздрава, всего в Украине зафиксировали 9866 случаев заражения коронавирусом, из них 250 – с летальным исходом. Выздоровели 1103 человека.