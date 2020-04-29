 

Мишустин продлил запрет на въезд в Россию иностранцев до тех пор, “пока борьба с инфекцией не будет завершена”

29.04.2020, 12:30, Новости дня

Российский премьер Михаил Мишустин 29 апреля продлил ограничения на въезд иностранцев в Россию на неопределенный срок.

“До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится”, – сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Мишустина, запрет на въезд не касается “некоторых категорий иностранных граждан”, например специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. 

Россия запретила въезд иностранцев и лиц без гражданства 18 марта, а с 30 марта границы были полностью закрыты на въезд и выезд. Однако эти меры оказались не в состоянии остановить распространение эпидемии. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 29 апреля, число инфицированных COVID-19 в России приближается к 100 тысячам человек, и только за последние сутки было выявлено более 5 тысяч зараженных, в основном в Москве.

Накануне президент РФ Владимир Путин продлил карантинные ограничения и “режим изоляции” в России до 11 мая. Но не исключено, что в Москве и других регионах с высоким числом заболевших карантин сохранится и после этого срока. 

 



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