Монстр из болота Вирджинии массово убивал собак и коз

29.04.2020, 13:00, Разное

На обширной территории юго-восточной Вирджинии и северо-восточной Северной Каролины растянулась малолюдная дикая местность со зловещим названием Большое Мрачное болото (Great Dismal Swamp).

В наши дни тут расположен заповедник с таким же названием, занимающий десятки тысяч акров. Века назад тут проживали некоторые коренные индейские племена, а еще сюда стремились убежать беглые рабы, так как тут можно было легко спрятаться.

А еще тут уже больше века ходит устойчивая легенда о странном и жестоком чудовище, которое живет в этих болотах (паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Ориентироваться на пустошах очень сложно, это действительно огромное болото с редкими деревьями и кустарниками, полными змей и аллигаторов.

Те, кто отваживался плавать тут, сообщали о призрачных огоньках, прозрачных силуэтах людей, бредущих между болотистых кочек, а еще о высоком двуногом волосатом монстре, который не совсем походил под описание йети, потому что у него была голова, как у волка. Существо при этом отвратительно воняло гнилой плотью.

Первые официальные сообщения об этом монстре появились в самом начале ХХ века, в частности 20 марта 1901 года в газете "Richmond Dispatch" вышла следующая статья:

"Странное мрачное болотное чудовище на этой неделе убило семерых собак, принадлежащих Эду Смиту. Видели как оно съело двух собак, а потом напало на самого Смита. Мистер Смит живет в Дайвере, в 12 милях от Саффолка. Вчера вечером Л. Фрэнк Эймс, торговец, который живет у ручья Беннетта, заметил это же чудовище и тоже пострадал от его действий.

Услышав странный шум, мистер Эймс вышел из дома с пистолетом. Сначала он подумал, что это одичавшая собака, но когда он увидел, что это знаменитый монстр, то выстрелил в него несколько раз, но безрезультатно. Существо в ответ свирепо зарычало и тогда мистер Эймс отправил на него своих шестерых собак. Собаки отказались от конфликта и в ужасе сбежали. Неизвестное чудовище тоже убежало.

После этого оно явилось к дому Генри Джордона и он видел его сидящим на крыльце своего дома. Описание похоже на то, которое предоставил мистер Смит – большое, крупной формы с длинными желтыми волосами и злобными глазами".

После этого существо неоднократно видели по всей этой области и описывали одинаково как двуногое, покрытое косматой шерстью с ног до головы и с ярко светящимися глазами. Его морду те, кто видел, описывали как собачью или волчью.

Чудовище нападало и убивало собак и домашних животных, в основном коз, но чаще всего не поедало их мясо, а просто оставляло их изуродованные трупы. Охотники неоднократно объявляли на него массовую охоту и даже были сообщения о том. что чудовище сильно ранили или даже убивали. Однако оно потом снова появлялось, что породило слухи о том, что таких монстров было как минимум несколько.

Год спустя после первого сообщения о чудовище из Большого Мрачного болота 21 марта 1902 года в газете "Little Falls Herald" вышла еще одна любопытная статья о нем:

"Еще один монстр вышел их мрачных болотных джунглей и распространяет тревогу среди фермеров в окрестностях Драйвера, что в 12 милях от Саффолка, Вирджиния. На прошлой неделе неопознанный зверь, не являющийся привычным обитателем этих мест, терроризировал жителей Плезант-Хилла, так что они боялись выходить из дома в темное время. После того, как его преследовали многочисленные вооруженные отряды, этот зверь был убит темнокожим охотником Харрисоном Уокером".

На протяжении всех последующих лет этого монстра продолжали видеть в этих местах, в том числе и ближе к нашей современности. Его описания иногда разнились, в частности иногда указывалось, что у него лицо человека, а не волка, однако без сомнений речь шла об одном и том же существе или группе существ.

Критики предполагают, что местных людей терроризировал какой-нибудь редкий болотный подвид медведя или волка. Криптозоологи уверены, что тут обитает монстр типа Собакочеловека или какой-то иной криптид.

Главная проблема состоит в том, что живет тут очень мало людей, от которых в свою очередь крайне редко приходят такие истории. А в прессу они попадают настолько редко, что данное явление проще обозвать сказкой или мистификацией, вместо того, чтобы хотя бы немного расследовать.