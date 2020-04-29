Воспламеняющие взглядом – реальные случаи детей, которые могли создавать огонь

29.04.2020, 13:00, Разное

Сам этот термин – "пирокинез" был придуман писателем Стивеном Кингом в его книге "Воспламеняющая взглядом" (1980), в которой рассказывалось о девочке, убивающей людей пламенем огня.

Но на самом деле феномен этот очень старый и уходит глубоко в историю. Ниже мы рассмотрим несколько исторических случаев о необычных детях, которые по всей видимости были пирокинетиками (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Большинство известных нам случаев пирокинеза пришли из 19 века, в том числе один из них был описан в книге "Дикие таланты" Чарльза Форта". Это была 10-летняя девочка по имени Элизабет Барнс, которую обвинили в поджоге пожилой матери мужчины по имени Джон Райт. Старушка загорелась, когда девочка просто начала смотреть на нее.

Девочка-пирокинетик из фильма "Воспламеняющая взглядом"

Райт был уверен, что девочка сделала это умышленно и даже подал на нее в суд, в котором он утверждал, что Элизабет, которая работала служанкой в его доме, была ответственной и за многие другие случаи странных пожаров.

По его словам, каждый раз, когда в доме что-то загоралось, девочка находилась поблизости и что несколько раз даже ее платье начинало дымиться или тлеть. В одном случае девочка даже получила существенные ожоги, когда ее платье снова начало гореть.

Судья вынес приговор, что девочка и правда виновна, хотя как именно она совершала эти поджоги, так и осталось неизвестным и необъяснимым. Какое наказание суд вынес ребенку, в книге не упомянуто.

В 1878 году произошел еще один случай с малолетней девочкой-служанкой. Ее звали Энн Киднер и она жила на фермер мистера Джона Шаттока в американском городе Бриджуотер. Несколько раз случалось так. что когда девочка проходила мимо стогов сена или иных предметов, они внезапно загорались словно сами по себе.

Помимо этого, рядом с девочкой регулярно наблюдали явление полтергейста, когда вещи двигались и меняли места. Так, что это явно было что-то сверхъестественное, а не намеренное хулиганство с поджогом.

Девочку несколько раз обвиняли в том, что она подбрасывает в сено зажженные спички, но никаких доказательств этого не находили. После этого у некоторых людей возникли теории, что девочка создает огонь и передвижение предметов случайно с помощью своих мыслей.

Аналогичный случай произошел в 1886 году, когда школьник Вилли Брой из Терлока, Калифорния, был исключен из школы за его способность поджигать разные вещи своим взглядом. Но даже дома он делал то же самое, из-за чего его напуганные родители решили, что их сын одержим Дьяволом и попросту выгнали его из дома, чтобы он не сжег их.

Согласно описаниям очевидцев, сам Вилли был не в меньшем ужасе от того, что вокруг него случаются пожары, и он никак не мог контролировать это явление. Что с ним было дальше, неизвестно.

В 1891 году пирокинетиком стала 14-летняя Дженни Брамвелл, которая жила на ферме со своей приемной семьей в городе Тора, недалеко от Торонто, Канада. Однажды она заболела и впала в комаподобное состояние, а когда внезапно очнулась, то тут же показала рукой на потолок и вскрикнула "Посмотрите на это!"

Когда члены ее семьи подняли головы, они увидели, что весь потолок объят слоем пламени. На следующий день пожары стали возникать в разных местах дома, куда бы не пошла Дженни, включая мебель, стены, потолок, одежду и даже бедную кошку.

Этой жути было достаточно для того, чтобы приемные родители отказались от Дженни и отправили ее обратно в приют.

При этом любопытный журналист, который написал об этой истории, тщательно исследовал места пожаров и пришел к выводу, что девочка могла создавать их с помощью спичек. Однако он не мог понять, как произошел пожар в тех случаях, когда пламя возникало в комнате, в которую Дженни даже не заходила.

В 1895 году появилась еще одна история о девочке-пирокинетике. Ей было 16 лет и ее звали Рода Колвелл. Она жила со своей семьей в Бруклине, Нью-Йорк, и внезапно в доме стали загораться вещи и предметы. В конце концов весь их дом однажды сгорел.

Еще до того, как дом сгорел, сюда вызывались полицейские и пожарные, чтобы они расследовали отчего возникают возгорания. И никто из них не мог сказать ничего путного, а капитан полиции и вовсе признался "Я не могу объяснить это ни одной причиной, кроме сверхъестественного явления".

Когда дом сгорел, на Роду было оказано очень сильное давление, полиция ее допрашивала с пристрастием, запугивала и вынуждала сознаться в поджогах. В конце концов девочка не выдержала и оговорила себя, заявив, что да, это она устраивала поджоги с помощью спичек или иных предметов. Однако даже после ее признания никаких доказательств ее участия в поджогах обнаружено не было.

Следующая история произошла уже в конце ХХ века в 1982 году. Итальянский мальчик-подросток Бенедетто Супино однажды сидел в кабинете стоматолога, ждал своей очереди и читал комикс. Внезапно книжка загорелась и сгорела дотла в считанные секунды, при этом руки мальчика остались без малейших ожогов.

После этого пожары стали преследовать мальчика, он мог просто посмотреть на стену и через мгновение она начинала гореть. Часто подобное происходило на глазах множества очевидцев. Особенно быстро и хорошо горели вещи, которые он держал в руках и его ладони в этот момент словно светились изнутри.

Иногда загоралась его простыня на кровати, одеяло или его собственная одежда. Неуказанный очевидец рассказывал:

"Однажды утром Супино проснулся от пожара в его собственной постели, его пижама была охвачена огнем и мальчик получил обширные ожоги 1 степени. В другой раз маленький пластиковый стакан, который его дядя держал в руке, начал гореть, когда Супино посмотрел на него.

Почти везде, где бы он ни был, мебель, бумага, книги и другие предметы начинали тлеть или гореть. Некоторые свидетели даже утверждали, что видели, как руки Супино светятся в эти моменты. Загорались коробки с предохранителями, газеты и различные мелкие предметы".

Родители показывали мальчика многим обычным врачам, но потом стали искать специалистов по аномальным явлениям и дошли до парапсихолога Деметрио Кроче. Тот изучил Супино и решил, что имеет дело с подлинным пирокинезом, а потом начал учить мальчика контролировать свои способности.

Сам Супино при этом страстно желал отказаться от своей "суперсилы" и все время сетовал, что он не хочет ничего поджигать, а хочет, чтобы это прекратилось. В последующие годы он отказался разговаривать с журналистами о своем даре и тщательно избегал контактов с общественностью.

Последняя по времени история о ребенке-пирокинетике произошла в 2011 года на Филиппинах. Там в местных газетах появилась статья о 3-летней девочке по имени Эмма, которая демонстрировала уникальные вещи. Она могла взять в руки какой-то предмет, сказать "Огонь" и этот предмет загорался.

Кожа самой Эммы тоже была покрыта мелкими ожогами

По словам ее матери, девочка подобным образом подожгла подушку, радио, одеяло, коврик, а когда ее усадили обедать и дали ей хлеб, она сказала "Огонь" и хлеб загорелся. Потом тоже самое произошло с платьем, висящим в шкафу.

Девочкой заинтересовались журналисты, полицейские и психологи, но никто из них не мог объяснить, что происходит, фокус ли это, ложь родителей, чтобы прославить своего ребенка (семья Эммы очень бедная, а на слава можно было заработать деньги) или в самом деле необъяснимый феномен. При этом возгорание вещей происходило и в присутствии очевидцев.

Один из журналистов принес с собой видеокамеру, чтобы заснять как Эмма поджигает вещи. Он включил ее и снимал девочку, когда она показала пальцем на камеру и сказала "Огонь". Камера не загорелась, но полностью отключилась и включить ее так и не удалось. Лишь когда он отъехал от дома Эммы, камера заработала как обычно.

Суеверные местные жители стали говорить, что в доме Эммы живут злые духи и что они проникли в тело девочки и управляют ею. Они даже якобы видели этих духов и называли их черными карликами. Другая часть считала, что это мистификация, но признаков подделки никто так и не нашел.

Однажды в семью приехал очередной парапсихолог, чтобы изучить девочку, и он привез с собой специальные камеры с тепловизором, которые наставил на ребенка и попросил ее поджечь что-нибудь. Девочка начала поджигать, но камеры не показывали никакого изменения температуры тела девочки. Видимо этот огонь никак не влиял на ее организм.

Чем закончилась эта история, осталось неясным, местные журналисты просто однажды перестали писать про Эмму и до сих пор не пишут.