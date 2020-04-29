 

Песков не исключил оценки работы губернаторов Путиным после победы над коронавирусом

29.04.2020, 12:53, Новости дня

Губернаторы должны справляться с поставленными задачами по борьбе с коронавирусом, позже в Кремле публично оценят их деятельность, если президент Владимир Путин сочтет это необходимым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«А почему должны последовать кадровые решения? Не может быть другого варианта, все должны справляться, а как же! Вы видите, что идет ежедневная работа, все находятся в полной координации», – сказал Песков, отвечая на вопрос, последуют ли кадровые решения по губернаторам по окончании пандемии в зависимости от того, справятся ли они с поставленными задачами.

Он отметил, что не может точно сказать, будут ли в Кремле оценивать публично деятельность губернаторов. «Я не могу вам точно сказать, если президент посчитает это необходимым», – заключил Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник президент заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая – таким образом, к праздничным дням добавлены 6, 7 и 8 мая. Глава государства также отметил, что желание пожертвовать людьми во имя развития экономики в период пандемии – это дикость и варварство. 



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