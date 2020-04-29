 

Студентам-медикам заплатят более 100 тыс. рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы

29.04.2020, 12:53, Новости дня

Студенты-медики будут получать более 100 тыс. рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Столичные больницы, занятые в борьбе с коронавирусом, принимают на работу и практику студентов медицинских вузов. Помимо достойной заработной платы они будут обеспечены бесплатным питанием и всеми необходимыми средствами защиты.

«По предложению мэра Москвы к работе в больницах могут приступить студенты-медики. Им предлагается на выбор несколько вариантов работы. Ежемесячная заработная плата составит более 100 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.

Подчеркивается, что все студенты пройдут обучение по работе с коронавирусной инфекцией на сайте Непрерывного медицинского образования Минздрава России. Кроме того, в стационарах для них будет обеспечено бесплатное питание и современные средства защиты.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в РФ подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 830 человек. Во вторник в России было подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Названо место похорон писателя Юрия Бондарева

02.04 / Президент Филиппин потребовал стрелять на поражение по нарушителям карантина

05.04 / Число зараженных коронавирусом в мире за сутки выросло на 82 тыс. человек

23.04 / Старший брат Элизабет Уоррен скончался от коронавируса

06.04 / Рассекречен недорогой смартфон OPPO A12e

03.04 / В Праге снесли памятник маршалу СССР Коневу. Посольство РФ назвало это “вандальскими действиями”

10.04 / Число работающих сотрудников на предприятиях Москвы сократится в 10 раз

24.04 / В Москве за сутки умер 41 человек с подтвержденным коронавирусом

06.04 / ФНС составила список организаций и ИП, попадающий под мораторий на банкротство

30.03 / Нидерланды отзывают из больниц около 600 тысяч некачественных масок из Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска