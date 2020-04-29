Студентам-медикам заплатят более 100 тыс. рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы

29.04.2020, 12:53, Новости дня

Студенты-медики будут получать более 100 тыс. рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Столичные больницы, занятые в борьбе с коронавирусом, принимают на работу и практику студентов медицинских вузов. Помимо достойной заработной платы они будут обеспечены бесплатным питанием и всеми необходимыми средствами защиты.

«По предложению мэра Москвы к работе в больницах могут приступить студенты-медики. Им предлагается на выбор несколько вариантов работы. Ежемесячная заработная плата составит более 100 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.

Подчеркивается, что все студенты пройдут обучение по работе с коронавирусной инфекцией на сайте Непрерывного медицинского образования Минздрава России. Кроме того, в стационарах для них будет обеспечено бесплатное питание и современные средства защиты.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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