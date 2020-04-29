 

В Подмосковье задержали продававших поддельные аппараты ИВЛ мошенников

29.04.2020, 12:53, Новости дня

В Подмосковье задержана группировка, продававшая поддельные аппараты искусственной вентиляции легких, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Московской области задержаны подозреваемые, в том числе организатор группировки, в продаже более 100 поддельных аппаратов искусственной вентиляции легких», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее в Москве задержали лжеполицейских, торговавших поддельными цифровыми пропусками на период самоизоляции для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.



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