Мнение: Парадный коронавирус

29.04.2020, 12:50, Разное

Что происходит с пандемией в армии, Росгвардии и МВД.

16 апреля было объявлено о переносе парада Победы. И в этот же день началась отправка из Алабино к местам постоянной дислокации более полутора десятков тысяч солдат и офицеров, курсантов и преподавателей военных училищ, сурововцев и нахимовцев, откомандированных в Подмосковье для участия в тренировках военного парада.

Вернувшихся в свои военные округа изолировали в казармах и начали массово тестировать и выявлять зараженных коронавирусом. А 26 апреля военное ведомство распространило официальный пресс-релиз, из которого следовало, что в армии зафиксировано 2050 заразившихся.

Только цифры.

К 26 апреля в воинских частях и подразделениях Вооруженных сил России выявлено 874 военнослужащих, инфицированных коронавирусом.

В военных училищах у 779 курсантов и преподавателей обнаружен коронавирус.

В суворовских и нахимовских училищах выявлено 192 инфицированных.

Еще 245 заразившихся выявлено среди гражданского персонала.

По информации Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, еще в конце марта в армии началось так называемое «сплошное тестирование», которое и позволило выявить инфицированных. Однако, насколько известно «Новой», тесты берут не «сплошняком», а у военнослужащих тех подразделений, в которых уже обнаружен коронавирус.

Из более двух тысяч зараженных коронавирусом госпитализированы 395 человек (347 — в военные госпитали, 48 — в гражданские больницы). В тяжелом состоянии — четверо, к аппарату ИВЛ подключен один.

Все остальные — на карантине в казармах или военных санаториях, поскольку у большинства, в том числе у суворовцев и нахимовцев, нет никаких симптомов заболевания.

Родители суворовцев и нахимовцев еще в начале апреля обратились к министру обороны с петицией, в которой потребовали распустить своих детей по домам на время угрозы распространения коронавируса. Но в военном ведомстве посчитали, что у юношей, изолированных в казармах, меньше шансов заразиться. Хотя специалисты считали иначе.

К примеру, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ, полковник запаса медслужбы Василий Власов поделился с «Новой» своим виденьем ситуации:

— Сегодня суворовские и нахимовские училища не те, что были 70 лет назад. В них учатся дети, у которых есть семьи, есть родители, есть дом. При последовательном проведении политики социального разъединения/дистанцирования, конечно же, чем меньше группы людей, тем меньше риск распространения инфекции. Нахождение в казарме, т. е. в большом коллективе, размещенном в большом зале, как это было ранее и как есть еще в некоторых местах или в комнатах общежития, — максимальная опасность заражения. Люди в таких условиях, а тем более дети обязательно будут общаться. Они будут пользоваться общими туалетами, питаться в столовой большими группами.

Напомнил отставной полковник медицинской службы Власов и исторический пример времен Первой мировой войны:

— Самые катастрофические картины массового заражения «испанкой», болезней и гибели были именно в полевых лагерях, где были сосредоточены призывники.

Спустя чуть более ста лет, после тренировок парада Победы в Алабино армия наступает на те же грабли.

А ведь тренировки парада Победы проходили не только в Подмосковье. Кроме Москвы, парады готовились и в городах, в которых расположены штабы военных округов. Сейчас участники этих тренировок также изолированы от других военнослужащих.

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Фотография отсюда