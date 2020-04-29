Пресечены попытки резко повысить цены на хранение и отгрузку зерна

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29.04.2020, 12:48, Новости дня

В нескольких регионах страны попытались резко повысить цены на хранение, отгрузку и перевозку зерна, что могло бы повысить цену на муку, хлеб и макароны, Генпрокуратура пресекла эти попытки, сообщили в ведомстве.

«По поручению генерального прокурора Игоря Краснова прокурорами контролируется ситуация в сфере ценообразования на продовольственном рынке. В ходе проводимой работы выявлены и пресечены попытки ряда хозяйствующих субъектов, осуществляющих хранение зерновых культур, необоснованно увеличить цены на услуги в данной сфере», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Прокуроры приняли меры реагирования, поскольку такие действия могли привести к повышению стоимости муки, хлебобулочных и макаронных изделий.

В Саратовской и Новосибирской областях после вмешательства прокуратуры элеваторы уменьшили стоимость услуг на 40%. В Башкирии снижены цены на транспортировку зерна на авто– и железнодорожном транспорте, в Курганской области пресечен факт оформления соглашения о хранении зерна с превышением предельных значений.

«В связи с получением сведений о планируемом заключении договоров на оказание услуг по отгрузке зерна по завышенным ценам без соответствующего экономического обоснования в Волгоградской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областях прокурорами хранителям зерновых культур объявлены предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства», – отметили в ведомстве.

Ранее Минсельхоз сообщал, что РФ приостановит вывоз зерна из страны до 1 июля во все страны, кроме ЕАЭС.



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