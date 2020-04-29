 

В Кремле анонсировали совещание Путина по развитию энергетики

29.04.2020, 12:48, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Будет у него совещание по развитию энергетики, это в целом ТЭК России, топливно-энергетический комплекс, тот самый комплекс, который работает всегда, он не может остановиться ни при каких условиях. И уголь добывается, и нефть добывается, и генерирующие компании, сетевые компании обеспечивают передачу и так далее и тому подобное», – цитирует ТАСС Пескова. 

По его словам, в открытой части совещания президент выступит со вступительным словом, также предполагается доклад министра энергетики Александра Новака о текущей ситуации в топливно-энергетическом комплексе. 

Кроме того, в закрытой части планируются выступления главы «Роснефти» Игоря Сечина, главы «Газпрома» Алексея Миллера, главы «Новатэка» Леонида Михельсона, главы «Росатома» Алексея Лихачева, главы «Россетей» Павла Ливинского, главы «Интер РАО» Бориса Ковальчука, а также главы СУЭКа Владимира Рашевского.

Также Песков отметил, что в среду планируется совещание с постоянными членами Совбеза.

«В течение дня президент планирует собрать оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, мы традиционно сообщим вам о тех темах, которые будут на повестке дня этого совещания», – сказал он.



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