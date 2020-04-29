Билл Гейтс объяснил, когда закончится пандемия: “Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через год или два”

29.04.2020, 12:43, Разное

Филантроп и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс на днях поговорил с французской газетой Le Figaro. В интервью он поделился своим мнением насчет конца пандемии. По его прогнозам, еще год или два человечеству придется находиться в режиме боевой готовности: вирус и последствия болезни для мирового сообщества за один день или даже месяц не исчезнут.

Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через год или два. Мы можем выйти из этого первого этапа, только выстроив систему, которая позволит исключить риск возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования эпидемии. С помощью системы тестирования и отслеживания мы можем быстро определить области заражения и контролировать их. Но мы не вернемся к совершенно нормальной деятельности, потому что люди будут очень обеспокоены возможностью заражения и резко изменят свое поведение. Даже решения властей не вернут их на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход.

Почти вся работа по разработке вакцин ведется в частном секторе, и, поскольку мы, фонд Билла и Мелинды Гейтс, являемся нейтральным игроком, а также обладаем связями со всеми экспертами (я поддерживаю контакт с большинством руководителей компаний), мы просим предоставить в распоряжение их производственные мощности. Я прошу их рассмотреть возможность производства 7 млрд доз вакцины, возможно, даже 14 млрд доз.

Любопытно, что в разгар пандемии Билл стал одним из героев популярной теории заговора. Согласно этой конспирологической версии, COVID-19 был изобретен по инициативе Гейтса и ряда других американских миллиардеров. Якобы эта тайная группировка лидеров заинтересована в массовой вакцинации, за которой пойдет чипирование людей. К слову, в эту теорию охотно верит теннисист Марат Сафин.

Я думаю, людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет пандемия, следующий враг – вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Давосском форуме, как все будет. Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель – он просто все знал,

– высказался Марат во время прямого эфира на Sports.ru. Больше цитат Сафина из этого интервью можно прочитать здесь.

Мы же предупреждаем, что ни одного весомого доказательства реальности этой версии не может привести ни один из ее адептов, и в вопросах COVID-19 советуем опираться на данные из официальных источников.