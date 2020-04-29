Звездный роман: принц Уильям и Кейт Миддлтон

29.04.2020, 12:43, Разное

Это сейчас мир с вниманием наблюдает за перемещениями по Новой Зеландии и Австралии самых популярных молодых монархов Великобритании – принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. А между тем, их история начиналась с безответной любви, а Кейт была предметом жалости, а не восхищения среди жителей туманного альбиона. Завоевать любовь принца и миллионов человек со всего мира – все это удалось Кейт Миддлтон.

29 апреля принц Уильям и герцогиня Кэтрин отпразднуют 3 года со дня своей свадьбы. HELLO.RU вспоминает историю любви одной из самых красивых пар Англии.

UPD: Сегодня, 29 апреля 2020 года, Кейт и Уильям отмечают уже 9-ю годовщину брака.

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Будущая принцесса и любимица Англии – Кейт Миддлон – родилась 9 января 1982 года в семье стюардессы и пилота. Отношения к британской знати они не имели, но в кругу собственных друзей и родственников считались семьей обеспеченной. После появления на свет детей Миддлтон – Кейт, Пиппы и Джеймса, – родители открыли собственный бизнес, фирму Party Pieces по продаже принадлежностей для вечеринок, и смогли обеспечить детям достойное образование и воспитание.

Маленькая Кейт Миддтон

C самых ранних лет будущая герцогиня воспитывалась в порядке и строгости, а учиться ее отправили в престижную школу-пансионат в графстве Уилтшир. Поговаривают, что о встрече с молодым принцем Уилом она мечтала еще в юные годы, а над ее кроватью в спальне висел его портрет.

Тем временем принц Уильям, родившийся 21 июня 1982 года в семье английских монархов – принца Чарльза и принцессы Дианы, также воспитывался в соответствии со строгими правилами и канонами британской королевской семьи.

Маленький Уильям с принцессой Дианой и принцем Чарльзом

Хотя если взглянуть на несколько десятилетий назад, мать Уильяма проявила настоящую дерзость, приняв решение отправить малыша в садик. Ранее монарших детей воспитывали только на дому. Быть может, то, что королевского ребенка приучали к общению с детьми из другого круга, и сделало возможным встречу с его будущей супругой. Кейт и Диане так и не довелось встретиться, но именно маме своего будущего мужа герцогиня должна сказать “спасибо” за встречу с любимым.

Принц Уильям с матерью принцессой ДианойУильям делал все наравне со сверстниками: учился, занимался спортом, а потом и жил в казарме. После окончания колледжа принц принял решение провести несколько месяцев в путешествиях. Он ездил по странам с благотворительной миссией, продолжая дело своей погибшей матери.

В тоже время и Кейт, окончив школу, решила отправиться в поездки. Чтобы побывать в Чили, Флоренции и других красивых и увлекательных местах, она даже отложила учебу в университете. Девушка набиралась впечатлений и заводила знакомства. Правда, с будущим супругом в своих поездках ей встретиться так и не довелось.

Кейт Миддлтон

Судьбоносное знакомство произошло, когда они оба вернулись из путешествий и решили заняться высшим образованием. Кейт поступила в Сент-Эндрюсский университ в Шотландии и стала изучать историю искусств. Среди ее однокурсников оказался и принц Уильям. Ходят слухи, что родители Кейт специально отправили ее в это учебное заведение в надежде на ее будущее знакомство с Уильямом.

Молодой принц хоть и имел отдельную комнату с пуленепробиваемыми окнами, не чурался общения с другими студентами, активно участвуя в жизни университета.

Однажды в 2002 году он пришел на благотворительный показ мод и сел на первый ряд зрительского зала, откуда открывался лучший обзор сцены. А посмотреть там действительно было на что: по подиуму одна за другой следовали молодые студентки. Почему именно на нее, девушку в полупрозрачном платье, с густыми каштановыми волосами и уверенной походкой, он обратил свое внимание, неизвестно.

Платье Кейт Миддлтон, в котором ее увидел на подиуме принц Уильям

После того дня их стали часто видеть вместе, а Кейт была в числе немногих студентов, кого пригласили в Виндзорский замок на празднование совершеннолетия принца. Пара стала путешествовать вместе, называя свои отношения “приятельскими”.

О том, что отношения переросли из дружбы во что-то большее, пресса узнала только в 2004 году. Уильям, который с самого детства не любил репортеров, считая их виновными в смерти своей матери, не допускал вмешательства в свою личную жизнь. А в то время Уильям и Кейт уже жили вместе в арендованном особняке практически, как супружеская пара. Тем не менее, официального предложения руки и сердца Кэтрин так и не получала.

Кейт и Уильям на выпускном вечере в университете

Поговаривают, что в 2004 году их отношения чуть было не закончились. Все потому, что Уильяма, окруженного компанией веселых и любящих выпить друзей, постоянно зазывали на различные вечеринки. Однажды он уехал в Грецию на мальчишник и вернулся оттуда с желанием вновь стать свободным. Уже тогда Кейт поняла, что давить на молодого принца нельзя, а терпение – ее главный помощник.

Миддлтон даже получила в народе прозвище “Ждущая Кэтти” – многие полагали, что отношения с красавцем-принцем не увенчаются чем-то серьезным и она тратит на Уильяма свои самые лучшие годы.

Принц Уильям, Кейт и Пиппа Мидлтон А вот члены королевской семьи влияние Кейт на наследника престола оценивали как благоприятное. Девушка, наделенная сильным духом, разумностью и впечатляющей скромностью, нравилась британцам и прессе, и по всем признакам подходила на роль спутницы наследника престола.

В 2006 году Кейт была приглашена самой королевой Елизаветой II на рождественский ужин, а позже семья Миддлтон пришла посмотреть на вступление в армию принца Уильяма. Сидя на зрительских трибунах девушка загадочно улыбалась, еще не зная, что армия и разъезды станут причиной разрыва их с Уильямом отношений.

Вступление Уильяма в армию, 2006 год Кейт Миддлтон с семьей, 2006 годВ 2007 году союз, так и не скрепленный узами брака, треснул. По словам близких пары, Кейт не выдержала постоянного отсутствия возлюбленного и сама прекратила отношения. Плюс ко всему Уильям бесконечно повторял девушке, что жениться раньше 30 лет он не намерен.

Кейт Миддлтон, 2007 год

За несколько месяцев разрыва Уильяма заставали в недвусмысленных объятиях с другими женщинами в барах и клубах, но довольно быстро молодой монарх не выдержал и вновь вернулся к Кейт. Летом 2007 года молодые люди не просто возобновили отношения – Кейт переехала в резиденцию принца Уильяма, и слухи о надвигающейся свадьбе возобновились в прессе.

Тем не менее, от примирения пары до момента, когда от принца прозвучали заветные слова предложения руки и сердца, прошло еще три года.

Слухи о помолвке Кейт и Уильяма муссировались почти 5 лет Кейт впервые вышла с помолвочным кольцом, 2010 год

Принц сделал предложение Кейт в октябре 2010 года на отдыхе в Кении. Мир узнал волнительную новость несколько недель спустя – невеста сама рассказала об этом, показав кольцо с сапфиром на “том самом пальце”. Кстати, кольцо это раньше принадлежало матери принца – Диане. Когда-то сын любимицы Англии выбрал украшение из предложенных и оставил на память от матери. Теперь оно красовалось на пальчике Кейт Миддлтон.

Это кольцо – часть моей матери, и я хотел, чтобы она была частью сегодняшнего дня.

Дату торжества в Букингемском дворце назначили практически сразу и приступили к подготовке.

29 апреля 2011 года принца Уильяма и Кейт Миддлтон провозгласили мужем и женой. Пышная королевская свадьба транслировалась на весь мир, но главные любопытные взгляды были прикованы к Кейт:

Платье от какого дизайнера она надела? Как накрасилась? Что за прическу сделала?

Свадьба Кейт и УильямаНевеста была в платье от Alexander McQueen, вышитом тончайшим французским кружевом.

Сара Бертон, креативный директор бренда, создавшего подвенечное платье Кейт Миддлтон рассказала:

Я согласилась на предложение создать свадебный наряд для Кейт в то ужасное, трагичное время (после смерти основателя модного дома Александра Маккуина). И неожиданно из этой темной тучи, которая нависала надо мной еще долгое время после его ухода, родилось это великолепное платье.Платье действительно было великолепным. В дополнение к нему Кейт выбрала изысканные аксессуары. Голову невесты украшала настоящая семейная реликвия – бриллиантовая тиара королевы Елизаветы II 1936 года, поверх которой была накинута кружевная фата ручной работы. В руках она держала прелестный букетик из ландышей сорта Sweet William, название которого – “Милый Уильям” – говорит само за себя.

По традиции, обручальное кольцо было только одно – для Кэтрин. Оно было изготовлено ювелирами бренда Wartski из слитка валлийского золота, который Уильяму вскоре после его помолвки подарила бабушка, королева Елизавета II.

Гостями церемонии стали 650 человек – среди них были члены монархических семей со всего мира, члены британского правительства, Элтон Джон, чета Бекхэмов. Церемония венчания продлилась чуть более часа и транслировалась на весь мир. Неудивительно, что после длительной подготовки и дня, полного соблюдения регламентов и традиций, молодоженам хотелось отдохнуть.

Оставьте молодых в покое, их желание состоит в том, чтобы провести медовый месяц в тишине и без излишнего внимания со стороны прессы.- обратился пресс-секретарь Букингемского дворца к прессе. А британцы, между тем, сделали ставки в тотализаторе, гадая какое место выберут монархи для своего свадебного путешествия.

Кейт Миддлтон, получившая после свадьбы титул герцогини Кембриджской, и принц Уильям улетели на небольшой остров в Индийском океане. Там они пробыли около 10 дней, а за безопасность и уединенность отвечали десятки агентов.

Только в сказках свадьба – счастливый хэппи-энд, после которого читатели закрывают книжку и берутся за изучение новой истории. Внимание к Кейт Миддлтон, враз ставшей самой популярной персоной в Англии, не ослабло, а лишь усилилось. Сразу же после церемонии Кейт приступила к выполнению своих монархических обязанностей, а Уильям вернулся к службе в военно-воздушных силах Великобритании, где он служил пилотом поисково-спасательного вертолета.

Кроме того, что теперь Кейт всегда была под прицелом камер и даже не могла прогуляться в одиночестве, так ее стали постоянно донимать вопросом, когда же появится наследник. В прессе активно обсуждалась ее худоба, и отсутствие беременности связывали с возможной анорексией.

Миддлтон действительно похудела на 4 размера за месяцы подготовки к свадьбе. Поговаривают, чтобы иметь осиную талию, она не притрагивалась к пище по несколько дней. К тому же она и так постоянно находилась в состоянии стресса.

Известие о беременности Кейт подоспело в канун новогодних праздников – в декабре 2012 года. Все девять месяцев страсти вокруг будущего малыша не утихали ни на минуту. Британцы пытались по форме живота предугадать пол ребенка, и, конечно, пытались вывести будущую мать на откровенный разговор. Однажды, получая на одном из мероприятий в подарок медвежонка, Кэтрин даже произнесла:

Спасибо. Я оставлю это для моей д…Разумеется, пресса тут же разнесла весть о том, что в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон появится прелестная девочка. Мастера фотошопа составили предполагаемый портрет малышки, а поклонники начали скупать атрибутику в розовых цветах для выписки герцогини из роддома.

Кейт и Уильям в ожидании первенца, 2013 год

22 июля 2013 года Кейт и Уильям вышли из больницы Святой Марии, держа на руках… мальчика. Сын британских монархов получил имя Джордж, в честь отца своей прабабушки – Елизаветы I. Мальчик от рождения был титулован “Его королевским высочеством принцем Джорджем Кембриджским”, а также стал третьим в очереди на британский престол, после своего деда принца Чарльза и отца принца Уильяма.

Кейт, Уильм и новорожденный принц ДжорджПосле рождения сына Кейт расцвела еще больше, а любовь и уважение со стороны родственников супруга и подданных королевства усилились во сто крат. С тех пор прошло уже 8 месяцев. “Ждущая Кэтти” стала “Улыбчивой принцессой”, а теплоту отношений между супругами мы могли видеть в их ежедневных выходах в свет во время 3-недельного тура по Новой Зеландии и Австралии, в который они отправились своей большой и дружной семьей.

HELLO.RU поздравляет Уильяма и Кейт с годовщиной свадьбы!