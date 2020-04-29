MSNBC – главный по коронавирусу в США игнорирует масочный режим

29.04.2020, 12:34, Новости дня

Вице-президент США Майк Пенс, глава рабочей группы Белого дома по коронавирусу, во время визита в клинику Майо не надел маску, нарушив тем самым больничные правила, пишет MSNBC. По словам репортёра The New York Times Анни Карни, президент Трамп недолюбливает маски, поэтому многие решили, что Пенс просто побоялся вызвать недовольство своего босса.

Вот ваш вице-президент. Сегодня он был единственным, кто был замечен в клинике Майо без маски. Он осмотрел палаты для больных COVID и места тестирования в огромной больнице. Без маски. После короткого перелёта ему предстояло вернуться в Белый дом и контактировать с высшими лицами нашего государственного аппарата. Без маски.

Ранее сегодня клиника опубликовала сообщение о том, что «проинформировала вице-президента о масочной политике перед его сегодняшним прибытием». Позже эта запись была удалена. Затем появилось заявление о том, что «о масочной политике сообщали аппарату вице-президента».

Заметьте, что ранее в этом месяце Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали рекомендации носить маски. Также, пожалуйста, заметьте, что Пенс — глава рабочей группы по коронавирусу.

Вот что Пенс ответил на вопрос о его решении не соблюдать политику клиники Майо.

МАЙК ПЕНС, вице-президент США: Меня регулярно проверяют на коронавирус. И всё моё окружение проверяют на коронавирус. И когда Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали рекомендации насчёт ношения масок, они признали, что люди, которые могут быть носителями коронавируса, нося маску, могут предотвратить возможность передачи вируса другим. А поскольку у меня коронавируса нет, я посчитал, что мне хорошо побывать здесь, иметь возможность поговорить с этими исследователями, с этими потрясающими медицинскими работниками, посмотреть им в глаза и сказать спасибо.

Напомним, отрицательный результат теста означает, что вируса не было на момент теста. Через час после теста всё может измениться.

Как вы видели, Майк Пенс сегодня заявил в свою защиту, что хотел иметь возможность посмотреть в глаза медицинским работникам. Последнее примечание по технике безопасности: если маска загораживает вам обзор, вы носите её неправильно.

В Белом доме не прошёл брифинг рабочей группы, глава рабочей группы был в Городах-близнецах без маски — это стало новостью. И сразу же сложилось единое мнение о том, что маску его босс воспринял бы как признак слабости. Вам слово.

АННИ КАРНИ, репортёр The New York Times при Белом доме: С того дня как Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали американцам носить маски, президент ясно давал понять, что он не любитель масок и не собирался их носить. Во время брифингов бывали моменты, когда он чуть ли не высмеивал репортёров, пытавшихся задавать вопросы в маске. Он говорил, что слышит их с трудом, и выказывал пренебрежение. В Западном крыле многие помощники не носят масок. На немногих членов Совета национальной безопасности, которые носят маски, смотрят как на алармистов.

Итак, с момента формирования новой администрации вице-президент Майк Пенс ясно давал понять, что следует примеру президента. Похоже, что он следует его примеру и в масочной политике.

Я сегодня написала эту статью. И должна сказать, что я получила очень много электронных писем от бывших пациентов клиники Майо, которые всерьёз возмущены этим. Им не верилось, что он готов создать риск для людей, спасших их жизни. Или же они видели проявление неуважения в том, что он пришёл без маски.

Обычно я не получаю такого количества писем от читателей. То есть это действительно задело людей за живое, они подумали, что он повёл себя небезопасно, не соблюдая правила клиники Майо, даже если считал, что соблюдает правила Центров по контролю и профилактике заболеваний. И многие исходили из того, что он не захотел позировать перед камерами в том виде, который бы не одобрил президент.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2020 года.