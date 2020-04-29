 

Ученые: Редкие мутации могут отнимать годы человеческой жизни

29.04.2020, 12:30, Разное

По словам зарубежных генетиков, любая редчайшая врожденная мутация предопределяет примерную продолжительность жизни и возраст, с которого у человека может начаться развитие того или иного недуга. В среднем, каждый из вариантов подобных ДНК способен сократить жизнь человека почти на полгода.
Более того, при различных комбинациях данных мутаций, можно понять, насколько долго человек не будет подвержен развитию диабета, онкологии или деменции. Безусловно, генетика далеко не единственный фактор длительности жизни – рацион питания и образ жизни также играют огромную роль. По словам генетика Вадима Гладышева, представляющего Гарвардский университет, вероятность выявления таких редких мутаций крайне низкая – 1:10000. В целом, само возникновения случайной мутации возможно благодаря множеству факторов: солнечной радиации, воздействия химикатов, плохой экологии.

В своём исследовании исследователи проанализировали 40 тысяч различных генотипов, выявляя корреляцию между небольшим изменением в ДНК и состоянием здоровья. Оказывается, при рождении человек получает сразу 6 «наилучших» вариантов мутаций, показывающих, в какой момент начнется развития серьезных недугов. Чем больше подобных мутаций, тем велика вероятность смерти в раннем возрасте. Специалисты хотят изучить гены долгожителей, проживших не менее 100 лет.



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