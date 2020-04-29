Песков: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса невозможно

29.04.2020, 12:30, Новости дня

Дату окончания распространения коронавируса в РФ назвать невозможно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы руководствуемся четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно», – сообщил Песков, комментируя прогноз исследователей из Сингапурского университета технологий и дизайна, которые предсказали завершение пандемии коронавируса в РФ в начале августа.

Он рекомендовал обращаться к ученым из Сингапура за разъяснениями, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос об ограничении Роскомнадзором доступа к медицинскому изданию из-за публикации о компенсациях больницам на лечение пациентов с коронавирусом, Песков заявил, что в Кремле не знают об этом случае. «Нам, к сожалению, ничего неизвестно об этом случае, и я вам рекомендую обязательно обращаться в Роскомнадзор – это первое. Второе – безусловно, очень важна правоприменительная практика», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что правоприменительная практика, безусловно, важна, и «нужно решительно бороться с разными фейками», с распространением лживой информации о действиях властей, с распространением информации, которая вредит ситуации, здоровью людей. «Но это не должно никак, конечно же, ограничивать информацию квалифицированную, объективную. Это очень важно», – подчеркнул Песков.

Во вторник президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая – таким образом, к праздничным дням добавлены 6, 7 и 8 мая. При этом Путин подчеркнул, что распространение эпидемии коронавируса в России удалось затормозить.