Елена Малышева дала советы по предотвращению появления психических недугов при коронавирусе

29.04.2020, 12:30, Разное

Известная телеведущая и медик Елена Малышева рассказала, каким образом можно предотвратить появление психических расстройств из-за коронавируса. Рекомендации она обнародовала в социальной сети Instagram.

По мнению Елены Малышевой, для человека чувствовать беспокойство является вполне нормальным фактором, если он осведомлен о положительном результате. В этом случае врач назвала важным преодоление нахлынувшей паники и порекомендовала полностью сосредоточиться на выздоровлении. Ведущая популярной передачи «Здоровье» дала несколько советов, которые помогут не допустить возникновения расстройств психического характера в период карантина.

Например, Елена Малышева порекомендовала населению сконцентрироваться на лечении и придерживаться режима самоизоляции, чтобы предотвратить продвижение инфекции. Также стоит искать поддержки у родных и близких людей в режиме онлайн, а для спокойствия необходимо больше времени уделять медитации. Елена Малышева призвала подписчиков правильно питаться и выпивать достаточное количество воды. На самоизоляции медик посоветовала заниматься позитивными делами, способствующими расслаблению, поэтому нужно отказаться от продолжительного использования соцсетей и не пренебрегать сном.