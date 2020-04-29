 

В России испытают опорные лаборатории для тестирования продукции в борьбе с COVID-19​

29.04.2020, 12:25, Разное

По данным портала «Будущее России. Национальные проекты», в 2019 году было отобрано 36 подведомственных опорных лабораторий для испытаний экспортной продукции. Часть из них получили право использования знака на протоколах испытаний продукции — ILAC MRA, признаваемой в десятках стран мира.

Во время пандемии лаборатории будут заниматься исследованием безопасности медицинской продукции, пищевой и текстильной продукции, в том числе товаров первой необходимости, которые ввозятся из-за рубежа или производятся в России. Протоколы испытаний лабораторий подтверждают соответствие продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС, ГОСТов и отдельным показателям безопасности.

В список опорных лабораторий, которые будут помогать бороться с распространением коронавируса, вошли 11 точек, подведомственных Россельхознадзору и Минобрнауки России, еще 5 – Росздравнадзору и ФМБА России, 6 – Росстандарту и 1 – Минпромторгу России. Еще 8 опорных лабораторий курирует Роспотребнадзор.



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