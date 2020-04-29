Мнение: Поджигатели леса

29.04.2020, 12:20, Разное

В Иркутской области, в Усть-Кутском районе, местные жители поймали чиновников, которые устраивали поджоги леса.

В Усть-Куте местные жители в Верхнем подрайоне поймали за поджогами леса поджигателей. Ими оказались первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, начальник сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаил Тышкивский, прессекретарь мэра района Екатерина Анисимова, специалист по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Ульянов.

Чиновники приехали с бензином и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера. Перед этим за несколько дней они выпустили постановление районной администрации о запрете посещения жителями рек в Усть-Кутском районе, из-за пожароопасного периода. Мы недавно писали об этом.

Инцидент произошел в 200 километрах от Усть-Кута, на границе с Жигаловским районом.

Завтра утром на место поджогов выезжает оперативная группа сотрудников полиции и Следственного Комитета.

На фото видео избитый местными жителями первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс.

http://www.ust-kut24.ru/?p=72454 – цинк

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Господа журналисты! Совершенно умопомрачительный сюжет! Давно такого не видела. Совершенно горячая тема – только что произошло.

Администрация Усть-Кутского района в лице первого заместителя мэра г-на Барса, председателя комитета по природным ресурсам и сельскому хозяйству Тышкивского, известной в Иркутске пиарщицы, а ныне пресс-секретаря мэра Усть-Кутского района Екатерины Анисимовой и еще одного хрюнделя были застуканы главой города Усть-Кута Александром Душиным и его товарищами за довольно неординарным занятием в лесу. В месте пребывания районного начальства зачинался пожар. Конечно, я бы так и написала – господа чиновники поджигали лес, но это прежде следует установить правоохранительным органам, в которые Душин и сдал эту гоп-компанию.

Как было дело. У семьи Душина есть свое фермерское хозяйство на границе Усть-Кутского и Жигаловского районов. Там он расчищает сельскохозяйственные поля, которые ранее заросли лесом. Все законно, контролируемо. В том числе, чтобы избежать впоследствии лесных пожаров, он проводит контролируемый отжиг – технология, которую используют, в том числе, и на тушении лесных пожаров. Он предупредил лесничество, занимался своими делами в пределах своего хозяйства. Все под контролем и нормально. Он сам лесник, так что знает, что и как делать.

И тут он и его товарищи услышали звук аэролодки. Там глушь, никого поблизости, так что далеко слышно. Удивились. Ребята направились по реке туда, где, предположительно, остановилась аэролодка. Душин поехал туда же по земле – на квадроцикле. Подъехал и увидел этих господ. И лес дымится…

Короче, «гостей» задержали до прибытия правоохранительных органов. Бортовой компьютер у них сняли – пусть потом следователи изучают эти материалы. Ну и по следам можно будет установить, куда те пошли и с какой целью.

Конечно, складывается ощущение, что они приехали к Душину не просто так – какой шикарный получился бы сюжет, если бы кто-то вдруг обнаружил, что Душин «лес поджег». И так бы и случилось, если бы Душин сам не оказался в это же время у себя на ферме.

Допускаю, что сейчас эти скажут, что приехали с проверкой, что были сигналы о том, что «Душин лес поджигает». Или скажут, что пришли просто так – по грибы. Версии могут быть, какие угодно. Но, уверена, следствие разберется.

А у журналистов есть возможность проследить за этой очень трогательной историей. Есть несколько видео, сейчас выкладываю одно, но если кому нужно – сообщите, скину еще:)

Теперь о подоплеке. В Усть-Кутском районе в сентябре – выборы мэра района. Нынешний мэр Тамара Климина и ее команда очень боятся, что Душин будет баллотироваться. Поэтому решили срезать его на подступах. Но, господа, как же так? Почему так топорно? И смешно? И опасно? У Душина там на ферме – вся семья, включая маленького ребенка. Если бы полыхнуло, все бы сгорели.

https://www.facebook.com/aleksej.tupicin/posts/3001624143209000 – цинк