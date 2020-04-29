 

У премьера Британии Бориса Джонсона родился сын

29.04.2020, 12:16, Новости дня

У британского премьера Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс родился сын, сообщил представитель канцелярии политика.

Представитель канцелярии сообщил, что «ранее утром в больнице Лондона (у пары) родился мальчик». Ребенок здоров, он и его мать «чувствуют себя хорошо», передает РИА «Новости».

Джонсон и Саймондс сообщили о том, что ждут ребенка, в конце февраля. Тогда же пара сообщила о помолвке. Кроме того, Джонсон заявлял о намерении уйти в отпуск по уходу за ребенком.

Отметим, что 27 марта премьер Британии сообщил о заражении коронавирусом. 26 апреля после перенесенной болезни он вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10.



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