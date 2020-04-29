 

В Татарстане завели дело на уведшую в лес от «чипирования» детей мать

29.04.2020, 12:16, Новости дня

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело против 35-летней женщины из Лениногорска, ушедшую со своими детьми в лес из-за боязни чипирования.

«По версии следствия, 5 апреля 2020 года подозреваемая увела двоих сыновей 2005 и 2007 г.р. в лес, располагающийся в трех километрах от ближайшего населенного пункта, где до 18 апреля проживала с ними в построенном ею шалаше. При этом первые два дня они питались взятой из дома буханкой хлеба и четырьмя луковицами, а когда запасы еды иссякли, женщина стала кормить детей листьями. 18 апреля старший сын, воспользовавшись тем, что мать спит, вышел из леса и обратился к работавшим неподалеку нефтяникам за помощью. Последние в свою очередь сообщили о произошедшем в полицию», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

В настоящее время оба мальчика в состоянии истощения госпитализированы, вину мать признала частично. В СК отметили, что в 2018 году, находясь в другом регионе страны, женщина уже предпринимала попытку уйти жить в лес с одним из сыновей.

Следователем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, инициирована процедура изъятия детей у подозреваемой.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, во вторник стало известно об активизации сект в РФ на фоне коронавируса.



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