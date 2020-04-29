Мишустин поручил разработать план по восстановлению занятости и роста экономики

29.04.2020, 12:16, Новости дня

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поручил до 25 мая разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и роста российской экономики.

«Прошу Минэкономразвития, министерство финансов, министерство труда и социальной защиты совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 25 мая разработать и представить в правительство общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики», – сообщил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу.

По его словам, реализация плана должна обеспечить возобновление деловой жизни в стране, оживление рынка труда и возврат экономики на траекторию роста.

Также Мишустин попросил министерство экономического развития до 5 мая обобщить все предложения по новым мерам поддержки граждан и экономики, передает РИА «Новости».

«Президент поручил нам в ближайшее время подготовить новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан. Прошу министерство экономического развития до 5 мая обобщить все предложения и внести их в правительство», – сообщил Мишустин.

В то же время премьер отметил, что пока нельзя назвать точную дату, когда могут быть сняты ограничения по коронавирусу, включая открытие границ. Кроме того, Мишустин подчеркнул, что ограничения для иностранцев на въезд в Россию продлеваются до улучшения эпидемиологической ситуации.

Во вторник Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса.

Тогда же президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая – таким образом, к праздничным дням добавлены 6, 7 и 8 мая. При этом Путин подчеркнул, что распространение эпидемии коронавируса в России удалось затормозить.