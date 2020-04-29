Личное: Внешность и профессионализм

29.04.2020, 12:15, Разное

Проведём небольшой визуальный тест. Кому из этих людей вы доверите представлять свои интересы в суде?



Фото: Соцсети

Слева — всем известный адвокат Жорин, который выигрывает процесс за процессом. Справа — какая-то линялая женщина с волосёнками уборщицы. Тоже почему-то адвокат.

Вот как человек, в чьи непосредственные обязанности входит расположить к себе суд, может позволить себе быть настолько необаятельной и даже, на мой взгляд, отталкивающей бабой?

Конечно, адвокат должен знать закон. Однако на одном этом знании далеко не уедешь.

Адвокат обязан быть харизматичным. На юрфаке этому не учат, но в реальной жизни унылый адвокат — это, как правило, проигрыш в суде.

Нет харизмы? Не умеешь нравиться людям? Сиди в помощниках адвоката, распечатывай на принтере ему бумажки, а в суд со своей ослиной мордой не суйся!

От того, расположит адвокат к себе суд или нет, напрямую зависит дельнейшая судьба его клиента. И это при выборе адвоката нужно непременно учитывать.

Если адвокат обаятелен, харизматичен, уверен в себе и смотрит в глаза судей открытым и прямым взглядом, то хорошее впечатление, пусть и на подсознательном уровне, возникнет и о его подзащитном.



Фото: Соцсети

Если же адвокат зажимается, забивается в угол, взирает на мир взглядом зашуганной драной кошки и привычку виновато улыбаться, то процесс он, скорее всего, проиграет.

Женщину на фотография справа зовут Юлия Линник-Вербицкая. Она — как бы тоже адвокат: представляет интересы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Ну, как женщина, от которой даже через экран монитора разит кислым, казённым супом, может кого-то защитить, в принципе?



Фото: Соцсети

Жиденькие волосёнки плохо зарабатывающего человека, угодливый взгляд, жалкие голые коленки и дешёвенький «на все случаи жизни» пиджачок в ситуациях, где единственно уместной формой одежды является дорогой классический костюм, — всё это на подсознательном уровне крайне отталкивает.

В том числе, и суд.

Ни при каких обстоятельствах я бы не выбрала себе такого адвоката, как тётю Юлю Вербицкую-Линник.

Однако Лидия Федовеева-Шукшина, которая сначала подписала квартиру на Бари Алибасова, а теперь говорит, что её подставили, выбрала именно тётю Юлю.

Лидия Николаевна — женщина глубоко пожилая. Умом, на мой взгляд, она никогда и не блистала, а потому и адвокатшу выбрала — как бы это помягче сказать — неказистую, что ли.

Я всегда подозревала: за внешней неказистостью часто скрывается простая человеческая глупость.

Это вовсе не значит, что красивые и холёные писечки из эскортограма являются гениями. Лично для меня это означает другое: женщина, чей внешний облик не соответствует её роду деятельности, неумна, что Вербицкая-Линник наглядно и продемонстрировала.

Как можно было идти войной на Жорина и его клиента Алибасова, кричать на всех углах, что Федосееву-Шукшину подставили и развели на бабки, даже не предположив, что у Жорина есть неопровержимое доказательство обратного?

Вот оно:

Всем, надеюсь, очевидно, что Лидия Федосеева-Шукшина отписывает квартиру, пребывая в здравом уме, отличном настроении и более, чем добровольно?

Хороший защитник, прежде чем открыть рот и что-то изречь, обязательно предусмотрит вариант того, что у адвоката противника есть что-то в рукаве.

У успешного адвоката Жорина это что-то было. Однако неказистая Вербицкая-Линник этого не учла. Это, я считаю, прокол. Большой профессиональный прокол.

Что особенно интересно, сама Юлия претендует на звание «звёздного адвоката». Так, во всяком случае, она подписывает себя в забытом всеми клиентами аккаунте Инстаграма. Это выдаёт Вербицкую-Линнки с ушами: она просто завидует Жорину, считая почему-то, что тот занял её место.

Дорогая Юлия, очнитесь! Чтобы быть действительно «звёздным» адвокатом, нужно иметь хоть малость профессионализма и чутья.

Честно скажу: Юлии Вербицкой-Линник я бы, если и доверила что-то отстаивать, так это исключительно чистоту сантехники в моём доме.

К чему это я?

А вы судите людей по их внешнему виду? Признавайтесь!

Как должен выглядеть человек, чтобы вы усомнились в его профессионализме?