Стоимость iPhone 12 может оказаться рекордно низкой со времен выхода iPhone 11

29.04.2020, 12:09, Разное

Аналитики установили, что базовый смартфон iPhone 12 из новой серии окажется дешевле устройств, представлявших прошлое поколение. Специалисты утверждают, что компания Apple начнет их продавать по цене от 600 долларов, что намного дешевле по сравнению с начальной стоимостью iPhone 11.

Кроме того, из утечки инсайдеров стало известно, что модель iPhone 12 Pro станет классическим продолжением iPhone 4 и iPhone 5. Отличаться от указанных моделей новое устройство будет наличием плоского защитного стекла. Также базовая версия iPhone получит 5-нанометровую однокристальную систему, которую производитель характеризует как энергоэффективную.

Новая линейка смартфонов Apple будет представлена четырьмя моделями: iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max. Отличаться друг от друга они будут размерами дисплея. Младшие две модели оснащены сдвоенными основными камерами, ЖК-экранами и толстыми алюминиевыми рамками. Старшие модели получат тройные камеры, сканер LiDAR, OLED-экраны и стальной нержавеющий корпус с узкими рамками.

Смартфон iPhone Pro Max выйдет на рынок мобильных устройств позже всех — в октябре, продажи гаджетов iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro ожидаются в сентябре нынешнего года.