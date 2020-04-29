 

Новый вид мошенничества на фоне коронавируса появился в ЯНАО

29.04.2020, 12:08, Новости дня

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа мошенники собрали с жителей деньги «за обработку подъездов от коронавируса» от имени управляющих компаний, пишут СМИ.

«Требуют сдать по 350 рублей с квартиры, ссылаются на распоряжение администрации района обрабатывать все подъезды. Ни удостоверений, ни документов, естественно, не показывают. Только список, там ручкой ставят галочки, какая квартира сдала, какая – нет», – рассказала жительница Надыма, передает Ura.ru.

По ее сведениям, несколько жильцов дома все же отдали деньги на «дезинфекцию».

В администрации района пояснили, что за обработку подъездов жильцы не должны платить.

«Всем управляющим компаниям Надымского района были выделены дополнительные средства для проведения противоэпидемиологических мероприятий. Собственники квартир не должны сдавать деньги или оплачивать услуги по дезинфекции подъездов», – подчеркнули в пресс-службе администрации.

За время эпидемии в Надыме зарегистрировано три случая заражения коронавирусом, двое уже выздоровели.

Ранее в Москве задержали лжеполицейских, торговавших поддельными цифровыми пропусками на период самоизоляции для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.



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