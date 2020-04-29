Мнение: Не для тебя мама цветочек растила

29.04.2020, 12:05, Разное

Упорное нежелание власти хоть как-то реально помочь населению страны и фактическое оставление его в опасности (между прочим, чистой воды 125 статья УК) может объясняться одним из двух. В ходу может быть субъективный фактор – современная российская знать приватизировала государство, а потому полагает все его доходы и накопления своими. Поэтому сама мысль о том, что "свое" нужно кому-то дать, для нее невозможна. С какой стати? Презрение и ненависть к народу никто особо и не скрывает на самом деле. То, что периодически прорывается у совсем тупых представителей шпаны, дорвавшейся до власти, можно сконцентрировано уложить в одну-единственную фразу – государство вам ничего не должно. Логичный вопрос – а зачем оно тогда такое нам, повисает в воздухе, так как ответ очевиден – для того, чтобы оно перераспределяло национальное богатство в пользу знати. А для чего еще?

Элита страны богатеет либо вместе со страной, либо за счет страны. Российская "элита" не умеет в первый вариант, поэтому живет исключительно в рамках второго.

Второй фактор, который может объяснить отказ Путина от самой постановки вопроса о прямой помощи народу страны, может иметь вполне объективный характер. На самом деле никакой кубышки нет. А то, что есть, уже давно распределено по нужным людям. К примеру, совокупный долг Газпрома и Роснефти, платежи по значительной части которого наступают в ближайший год, составляют сумму, сравнимую с ФНБ. Уже поэтому рассчитывать на кубышку могут только они, для других там уже нет ничего. Тратить ЗВР тоже не выйдет, так как он является обеспечением внешнего долга России, да и далеко не все активы можно так просто и легко "обналичить". И опять-таки, субъективный фактор. Кто является владельцем, к примеру, золотого запаса России? Неужели народ? Или абстрактное государство? Нет, конечно. Мы узнаем, кто на самом деле владел российским золотом, когда вдруг столкнемся, что оно исчезло в неизвестном направлении. Именно те люди, которые отдадут приказ на его хищение и вывоз, и являются его реальными собственниками. И уж точно не российский народ.

В общем, скорее всего, Путин просто не может ничем помочь народу – все уже украдено, а что есть – то не для нас, а для друзей и нужных людей. Поэтому единственная задача всех его "выступлений" – это просто тянуть время, нести чушь и пургу, рассчитывая на то, что люди будут терпеть, по возможности бесконечно. Никаких других смыслов в его появлении на экранах нет и не может быть.