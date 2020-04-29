 

“Или забираешь камеру, или сломаю”. hromadske сообщило, что полицейские избили журналиста Кутепова

29.04.2020, 12:00, Новости дня

29 апреля полицейские избили журналиста телеканала hromadske Богдана Кутепова, который вел съемку возле Кабинета Министров, и сломали его технику, сообщается на сайте телеканала. 

Кутепов вместе с коллегой снимали митинг предпринимателей, которые выступали против карантина. 

К ним подошло несколько патрульных полицейских и, как слышно на видео, опубликованном телеканалом, призвали журналистов покинуть проезжую часть.

“Почему вы себя ведете, как клоун? Уйдите, пожалуйста, с проезжей части”, – сказал один из полицейских.

Позже журналисты снимали митинг с холма на противоположной от Кабмина стороне дороги. Полицейские попросили покинуть и этот район.

“Это зеленая территория, не затаптывайте, пожалуйста”, – обратился к журналистам один из правоохранителей.

Кутепов отказался, после чего полицейские вытолкали его с газона.

“Или забираешь [камеру], или я сломаю”, – сказал один из полицейских журналистам. 

По данным hromadske, Кутепову сломали стабилизатор для камеры. 

Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления. 

Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко сказал hromadske, что нужно детально разобраться в инциденте.

“Надо разбираться сейчас, выясним. Зная Богдана Кутепова, ничего не могу сказать, кроме того, что надо точно подробно выяснить все обстоятельства происшествия”, – сказал Шевченко. 

По его словам, на месте, где произошел конфликт, “куча камер”, которые зафиксировали произошедшее. 

Позже в полиции сообщили, что изучают все обстоятельства инцидента. На место происшествия приезжала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. 

“Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения”, – сказано в сообщении. 

ВИДЕОВидео: hromadske / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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