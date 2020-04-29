Отец Гандзюк: Возможно, желание быстро закончить дело Кати связано местными выборами. Мангер достаточно влиятельная персона в Херсоне

29.04.2020, 12:00, Новости дня

Поспешное окончание досудебного расследования по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк может быть связано с приближающимися местными выборами. Об этом в комментарии издании “ГОРДОН” заявил отец погибшей Виктор Гандзюк.

“Нет гарантий, нет веры, что в суде дело завершится вынесением приговора. Доказательств не стало больше. Никто не старался их собирать. Почему? Не знаю. Не исключаю какие-то договоренности и даже материальную заинтересованность. Возможно, это желание быстро закончить дело Кати и создать видимость правосудия. Не исключена связь с предстоящими региональными выборами. Ведь Мангер сегодня достаточно влиятельная персона в Херсонской области. И он может влиять на результаты выборов. Все возможно”, – отметил собеседник.

По его словам, завершение расследования стало неожиданной новостью для всех.

“В начале апреля у нас была онлайн-встреча с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Нас уверяли, что еще много чего надо сделать, есть сформированная группа прокуроров. И вдруг прошло три недели и дело передали в суд. Откуда такая спешка? Мне кажется, это преступная поспешность. Из-за нее дело может развалиться в суде. Мы видели с какой улыбкой [председатель Херсонского облсовета Владислав] Мангер воспринял сообщение о передаче дела в суд, видели комментарии его адвокатов. Они получили то, что хотели. Вышло, что генпрокуратура и, в частности, госпожа Венедиктова, сработали не в интересах потерпевшей, а в интересах адвокатов вероятного заказчика, да и его самого”, – сказал Виктор Гандзюк.

Он сомневается, что следствию удалось быстро получить веские доказательства.

“Не понимаю, зачем тогда надо было разыскивать Левина, договариваться с руководством Болгарии, экстрадировать его? Чтобы в сыром виде через две недели передать дело в суд? Говорят есть новые доказательства. От кого? [Предполагаемый организатор убийства Алексей] Левин показаний не дал, [Игорь] Павловский показаний не дал. А все материалы следствия уже в руках адвокатов возможного заказчика. И я очень боюсь что дело развалится в суде”, – сказал Виктор Гандзюк.

Он подчеркнул, что прокуратура не дала ответы на ряд вопросов, которые касаются расследования.

“Например, есть два фигуранта, о которых почему-то не вспоминают: [бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей] Гордеев и [экс-замглавы Херсонской ОГА Евгений] Грищук. На брифинге сказали, что на них ничего нет. Вероятно, никто и не старался добыть доказательств. Далее, было ходатайство об отстранении Мангера от обязанностей главы облсовета, так как он мог влиять на следствие и свидетелей, использовать финансы области для подкупа. Этого так и не сделали. Мы просили как-то наказать работников полиции, которые тормозили следствие и уничтожили значительную часть доказательств, которые посадили в тюрьму невиновного человека. Этого тоже никто не сделал. Мы не слышим ничего об этом в заявлении прокуратуры. Мы просили разобраться с прошлым главой областной полиции, по которому есть данные, что именно он помог Левину скрыться за границей”, – отметил отец Катерины Гандзюк.

27 апреля о завершении следствия по делу об организации убийства Гандзюк сообщила Служба безопасности Украины. При этом срок досудебного расследования истекал 29 июля 2020 года. Дело в суд еще не передано – начинается процесс ознакомления с материалами. После этого активисты провели акции у Офиса президента и возле дома Венедиктовой. Протестующие требовали уволить генпрокурора, которая, по их мнению, развалила дело, и продлить сроки следствия. Активисты заявили, что в суд дело было передано без показаний одного из ключевых фигурантов – Алексея Левина.

28 апреля в Офисе генпрокурора заявили, что оснований для составления обвинительного акта уже достаточно.

В этот же день бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что “преждевременное раскрытие материалов и передача в суд, грубо говоря, являются сливом уголовного производства”.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла. По делу о нападении на нее арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком, а жителя Херсона с криминальным прошлым Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 УК Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Левин, которого 16 марта 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу. Мангер находится на свободе после того, как за него в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн.