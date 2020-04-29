 

Португалия готова принять гонки “Формулы-1” уже в июне

29.04.2020, 11:54, Новости дня

Пока специалисты прогнозируют старт сезона в гоночном чемпионате мира класса "Формула-1", в Португалии автодром "Алгарве" готов предложить свои услуги для "Королевских гонок". Директор местной трассы Паулу Пинейру считает, что его страны коронавирус практически не затронул и поэтому гонки могут пройти уже в июне.

"Переговоры с организаторами "Ф-1" шли со времен [Берни] Экклстоуна (экс-глава формулического чемпионата, прим. ред.), — цитирует Пинейру издание The Race. – Мы хотим провести гонку "Формулы-1", и, думаю, во время пандемии у нас, наверное, наилучшая ситуация в Европе – в том числе из-за наличия большого количества отелей".

Менеджер также сообщил журналистам, что на его автодроме отличная трасса со множеством конфигураций". "С точки зрения организации также не должно быть проблем", – сообщил Пинейру. Четыре конфигурации автодрома в Портимане соответствуют первой категории Международной федеарции автоспорта, что позволяет проводить Гран-при.

Трасса "Алгарве" построена в 2008 году, а в 2009-м принимала предсезонные тесты "Формулы-1". Этап "Королевских гонок" в последний раз проходил в Португалии в 1996 году на другой трассе в Эшториле.



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