Банки одобрили заявки на 30 миллиардов рублей для зарплатных кредитов

29.04.2020, 11:54, Новости дня

Банки одобрили заявки на сумму 30 миллиардов руб. для зарплатных кредитов, сообщил Михаил Мамута, глава службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг. По его данным на 28 апреля, утверждено 40% заявок.

В целом банки получили свыше 22 тысяч заявок на получение зарплатных кредитов.

Банкам запрещено брать комиссии при выдаче зарплатных кредитов. С 6 апреля 2020 года небольшие компании первыми могли взять кредит на год: в первые полгода ставка нулевая, а в следующие — 4%. Затем президент РФ объявил о новых мерах поддержки бизнеса. В итоге льготные кредиты на зарплату — под 0% — доступны всем компаниям – микро-, малым, средним и крупным.

Ситуация с предоставлением "зарплатных" кредитов меняется: с 20 апреля за неделю банки стали выдавать льготные кредиты на зарплаты в два раза активнее. Если по результатам первой закупки 84% заявок были отклонены, то по результатам второй – лишь 30%. Об этом "Вести.Ru" сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе онлайн-конференции.

Среди банков, которые подверглись "проверке", Сбербанк, "МСП Банк", ВТБ, "Промсвязьбанк", "Альфа-банк", "Совкомбанк", "Открытие", "Россельхозбанк", "Газпромбанк", банк "Уралсиб" и др. По словам Бориса Титова, в рамках осуществленной в 37 регионах "контрольной закупки" за минувшую неделю из 142 заявок были одобрены порядка 36, и еще 63 находятся на рассмотрении. При этом 43 заявки оказались отклонены, из них 19% — без объяснения причин.

По результатам первой "контрольной закупки", проведенной ранее в 29 регионах, из 158 заявок одобрение получили всего шесть. "До сих пор количество отказов превышает количество одобрений, причем по формальным основаниям или без объяснения причин", — прокомментировал бизнес-омбудсмен.

Как пояснил Титов, предложенный механизм поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса изначально не работал, так как оказался невыгодным для банков. Но ситуация изменилась, после того как президент России Владимир Путин распорядился, чтобы не менее 75% такого рода кредитов были обеспечены гарантиями ВЭБ.

Ранее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов уведомил, что "Внешэкономбанк" выдал поручительства 10 банкам. Они смогут предоставить кредиты малому и среднему бизнесу на сумму свыше 77 миллиардов руб., которую в перспективе возможно увеличить до 100 миллиардов руб.

Борис Титов считает, что данную меру надо распространить и на крупный бизнес. Кроме того, в дальнейшем необходимо разрешить предпринимателям снижать зарплаты работников до 50%, но не ниже уровня МРОТ в обстоятельствах, когда предприятия лишены возможности работать.

О поступающих предложениях бизнес-омбудсмен еженедельно докладывает главе государства. В бизнес-сообществе сейчас обсуждается идея о том, чтобы от поддержки пострадавших отраслей перейти к помощи конкретным предприятиям, чья выручка в течение последних двух месяцев упала на 30% по сравнению с январем-февралем.