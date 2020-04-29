Лес в Шелеховском районе чуть не сгорел по вине туристов

29.04.2020, 11:54, Новости дня

Лес в Шелеховском районе чуть не сгорел по вине туристов. Об этом передает ГТРК "Иркутск". Как только информация о серьезном возгорании поступила в дежурную часть, на место выехала спасательная группа в сопровождении сотрудников полиции и лесников.

Выяснилось, что лес сгорит на территории, граничащей со Слюдянским районом. По мнению специалистов, возгорание могло возникнуть из-за окурка, брошенного в сухую траву. Сейчас все детали и обстоятельства уточняются. Затем будет дана оценка действий туристов, нарушивших правила режима противопожарной безопасности. Если их вина будет доказана, граждан привлекут к уголовной ответственности.

Между тем, следственные органы занимаются сейчас еще одним громким инцидентом, связанным с лесными пожарами в области. Как уже сообщалось, в поджоге сухой травы подозреваются сотрудники усть-кутской администрации. Видеоролик, на котором видны люди с канистрами бензина, появился в интернете вчера. Если информация подтвердится, в отношении нарушителей будут приняты самые жесткие меры, отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

К счастью, пожар успели потушить. Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Иркутской области Карина Головачева, сейчас проводится доследственная проверка.

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ГТРК "Иркутск"