 

Кононенко возмутился словами Арбатовой, сравнившей детей в военной форме с проститутками

29.04.2020, 11:53, Новости дня

«Сравнивать детей в гимнастерках с проститутками — это глупость! Ну и дура, Мария Ивановна!» — сообщил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко. Так он прокомментировал слова писательницы-феминистки Марии Арбатовой о том, что дети, одетые в военную форму, напоминают ей «улицу Красных фонарей».

«Мне тоже не нравится, когда детей одевают в гимнастерки. Это пошлятина. Но сами дети в этом не виноваты. Сравнивать их с проститутками – это глупость! Ну и дура, Мария Ивановна!», – возмутился журналист и блогер Максим Кононенко. 

Ранее писательница Мария Арбатова заявила, что «дети не должны ходить в военной форме», поскольку для «большинства из наших предков, встретивших военные годы, эта одежда была посмертным одеянием». 

Она также добавила, что ей «это напоминает улицу Красных фонарей, где проститутки рядятся то в медсестричек, то в училок, то в военную форму». Как сообщила Арбатова, «объяснить, почему это плохо, невозможно, раз клиента это возбуждает».

«С другой стороны, сосредоточенность нашей страны на победе, которая была завоевана не нами, а нашими дедами 75 лет назад – вещь плохо говорящая о нас. Мы должны быть устремлены в будущее, а мы живем обернувшись назад. Победа в Великой Отечественной войне – действительно великое достижение нашей нации. Но мы не можем жить лишь ею или полетом Гагарина в космос. Нужны новые достижения», – подчеркнул журналист.

Также он не согласился со словами Арбатовой о том, что Израиль – не государство, а военная база, потому «его опыт нормальным странам не интересен».

«Да, Израиль – милитаристская страна. Там все прошли через армию, иначе Израиль не выжил бы. Это у них в крови. Мы гораздо более миролюбивая страна. Мне не нравится милитаризация, но скрепя сердце я соглашусь: если дети играют в военные игры, то пускай у них будет современная форма, а не форма времен Великой Отечественной. Должна быть устремленность в будущее», – заключил Кононенко.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Роскачество рассказало о правилах безопасности на сайтах знакомств во время карантина

13.04 / За границей от коронавируса лечится 175 украинцев – МИД Украины

11.04 / Полиция установила контроль за всеми въездами в Москву

10.04 / В Киеве за сутки выявили 13 случаев COVID-19

07.04 / Росту числа молодых пациентов с COVID-19 дали объяснение

20.04 / В РФ запланировали создать гибридный авиадвигатель на альтернативных видах топлива

23.04 / Американские и японские математики усомнились в эффективности вакцины БЦЖ

20.04 / Минздрав Украины ожидает роста новых случаев инфицирования коронавирусом через 5–10 дней после Пасхи

26.04 / В Северной Корее впервые прокомментировали сообщения о смерти Ким Чен Ына

08.04 / В мире: Как русскую святыню в Израиле захватили самозванцы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска