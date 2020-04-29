 

Таджикистан запретил русифицировать имена, отчества и фамилии

29.04.2020, 11:53, Новости дня

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», которыми запрещается использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах.

«Согласно поправкам, при регистрации имен новорожденных после принятия поправок к закону не разрешается использовать славянские суффиксы «ов», «ова», «ев», «ева» к фамилиям, а суффиксы «ович», «овна», «евич» и «евна» – к отчествам. Исключение делается только для проживающих на территории республики национальных меньшинств, которые могут выбирать, какие суффиксы использовать к фамилии и отчеству при регистрации своих новорожденных детей», – передает РИА «Новости» слова министра юстиции Таджикистана Музаффара Ашуриена, выступившего перед депутатами.

По его словам, поправки касаются только детей, которые будут рождаться после принятия поправок к закону, это не касается тех, кто уже получил свидетельства о рождении с окончаниями «вич», «ов», «ев», «ева», «овна» в фамилиях и отчествах, с этими же именами они могут получать и паспорта.

Министр объяснил предложенные правительством поправки к закону «возрождением национальных имен».

Напомним, в апреле 2016 года замруководителя управления регистрации актов гражданского состояния при минюсте Джалолиддин Рахимов сообщил, что при получении новых документов граждане Таджикистана теперь должны вписывать свои фамилии и отчества только с таджикскими окончаниями, так как русские окончания под запретом. 



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