Умер снявшийся в «Миллионере из трущоб» актер Ирфан Кхан

29.04.2020, 11:53, Разное

Снимавшийся в болливудских и американских фильмах артист Ирфан Кхан в 53-летнем возрасте умер в Индии. Об этом передает BBC News.

Два года назад Ирфан Кхан заявил, что медики выявили у него онкологию. Лечение он проходил в одной из лондонских больниц, находясь под постоянным присмотром врачей. Несколько дней назад скончалась мать актера, но он не сумел приехать на похороны в связи с действующими ограничениями из-за пандемии коронавируса в Индии.

Ирфан Кхан снимался в различных кинокартинах Голливуда и Болливуда. На его счету такие работы, как «Миллионер из трущоб», «Жизнь Пи», «Инферно» и многие другие. Умер он в больнице.