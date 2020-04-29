Комиссия США отметила ухудшение ситуации с религиозной свободой в России

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29.04.2020, 11:50, Новости дня

Федеральная Комиссия по международной религиозной свободе предложила Госдепартаменту исключить Узбекистан из списка «самых злостных» нарушителей религиозной свободы, повторив при этом, что в этом списке должна оказаться Россия.

Независимый двухпартийный консультационный орган, созданный Конгрессом для выработки рекомендаций, касающихся религиозной свободы, во вторник опубликовал ежегодный доклад, в котором предложил внести 14 государств в список «стран, вызывающих особую озабоченность».

В эту категорию попадают страны, допускающие «систематические, непрекращающиеся и вопиющие» нарушения свободы вероисповедания.

По мнению комиссии, Узбекистан предпринял «значительные шаги» по улучшению ситуации со свободой вероисповедания, что дает основания для его исключения из списка самых злостных нарушителей.

В то же время комиссия заявила, что в России, которую Госдепартамент включил в список стран под особым наблюдением, в 2019 году произошло ухудшение положения с религиозной свободой. Этому способствовали рейды против свидетелей Иеговы и злоупотребления расплывчатыми законами о борьбе с экстремизмом в отношении религиозных меньшинств.

«Российские власти видят в независимой религиозной деятельности угрозу общественно-политической стабильности и собственному контролю, одновременно развивая отношения с так называемыми «традиционными религиями», – заявила комиссия.

Комиссия утверждает, что в оккупированном Россией Крыму крымские татары подвергаются преследованиям, арестам и даже пыткам под прикрытием обвинений в экстремизме, выдвинутых против светских правозащитных организаций, выступающих против оккупации.

Комиссия заявила, что поддерживаемые Россией сепаратисты на востоке Украины также ограничивают свободу вероисповедания, следуя той же схеме, что и Россия, и отдавая предпочтение Русской православной церкви над Православной церковью Украины.

Тем временем на Северном Кавказе спецслужбы арестовывали и похищали людей, предположительно связанных с исламистскими группировками боевиков, и преследовали мусульманские молитвенные группы.

Закрытый Туркменистан был признан одной из худших стран в плане свободы вероисповедания. Одновременно комиссия отметила ухудшение «и без того удручающей ситуации» в Таджикистане.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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