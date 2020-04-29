Американцы будут с осторожностью посещать спортивные соревнования и кинотеатры

29.04.2020, 11:50, Новости дня

Менее половины американцев планируют посещать спортивные мероприятия, концерты, кинотеатры и парки развлечений, когда они откроются для публики, до появления эффективной вакцины от коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Reuters и социологической службы Ipsos.

Эта группа включает тех, кто посещал подобные мероприятия и заведения ранее, что является тревожным признаком для индустрии развлечений и спорта, которая надеялась вернуть к себе внимание после того, как она, фактически, прекратила работу из-за пандемии.

Только около четырех человек из 10, которые являются активными спортивными болельщиками, посещают учреждения культуры и парки развлечений, заявили, что они вновь пойдут туда до появления вакцины.

Примерно столько же заявили, что они готовы подождать, даже если на создание вакцины уйдет больше года.