Власти Москвы запретили до конца года отключать за долги свет, газ и воду

29.04.2020, 11:47, Новости дня

Власти Москвы до 1 января 2021 года запретили отключать коммунальные услуги за долги, а также начислять должникам штрафы и пени за задержки или неполную плату за услуги, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

“Речь идет о таких услугах, как газо-, электро-, водо-, теплоснабжение. Кроме этого, не будут начисляться пени за просрочку взносов на капитальный ремонт, от уплаты которых москвичи освобождены с 1 апреля до 30 июня 2020 года, и за содержание жилого помещения”, – уточнил чиновник. Он связал запрет с постановлением федерального правительства, которое запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 года. Соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля.

Вице-мэр Москвы напомнил, что все платежи за услуги ЖКХ можно вносить удаленно, через личные кабинеты на сайтах mos.ru и Gosuslugi.ru, интернет-ресурсах организаций и предприятий комплекса городского хозяйства.

В марте столичная мэрия запретила взыскивать долги по ЖКХ с жителей Москвы, которые оказались на карантине или самоизоляции.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин вслед за заявлением Владимира Путина подписал указ о продлении всех ограничений в Москве до 11 мая включительно.

“В нынешних условиях это решение абсолютно необходимо. Количество москвичей, находящихся в больницах с диагнозом “коронавирус”, выросло до 17 тысяч человек. Сотни находятся в реанимации и на ИВЛ. Ежедневно умирает по 30–40 человек”, – написал Сергей Собянин в своем блоге.

В связи с продлением режима самоизоляции приняты решения:

Будут ужесточены требования к соблюдению тишины в жилых домах: не более четырех часов шумных работ в будни. Также эти требования распространяются на новостройки.

В ближайшие дни начнется выплата “детских” доплат безработным гражданам в размере 3000 рублей в месяц. Соответственно, максимальный размер выплат безработным в Москве составит 19 500 рублей + 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в месяц.

Также правительство Москвы приостанавливает организацию детского отдыха в школах до 31 июля. По поводу третьей смены решение будет принято позднее.